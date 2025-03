Durante su participación en 'El valor de la verdad', Pamela López, esposa de Christian Cueva, reveló que el futbolista habría organizado varias ‘encerronas’ junto a otros futbolistas. Según su testimonio, en estas reuniones también habrían participado Pamela Franco y su amiga Vanessa Pumarica, lo que generó una gran polémica en la farándula peruana.

Ante estas declaraciones, Karla Tarazona se mostró sorprendida y afirmó que el entrenador de las estrellas conocido como ‘La Mackyna’ tendría pruebas que respaldarían esta versión. Según la conductora, el influencer tendría evidencias como vouchers que confirmarían las reuniones de Christian Cueva y Pamela Franco.

Karla Tarazona se pronuncia sobre las 'encerronas' de Christian Cueva y Pamela Franco

Este 10 de marzo, en el programa 'Préndete', Christian Domínguez optó por no dar declaraciones sobre las confesiones de Pamela López en 'El valor de la verdad', señalando que estas involucran a Pamela Franco, madre de su hija, y que no desea que la controversia repercuta en la menor. En contraste, su actual pareja, Karla Tarazona, no tuvo reparos en referirse a las ‘encerronas’ en las que, según López, la cantante habría participado junto a Christian Cueva y otros futbolistas.

Karla Tarazona se mostró sorprendida y afirmó que ‘La Mackyna’, entrenador de los famosos y amigo de Christian Domínguez, ya estaba al tanto de la situación e incluso contaría con pruebas que lo respaldan. "No puedo creer, 'la Mackyna' tiene razón. (...) Yo creo que el siguiente que se va a sentar es 'La Mackyna'. Yo lo único que sé es que tiene bastante información y con pruebas. Dice que hasta tiene vouchers, 'La Mackyna' es tremenda", dijo la conductora.

Por su parte, Rocío Miranda tomó la palabra y pidió a Beto Ortiz que actúe rápido e invite al entrenador al programa, asegurando que ‘La Mackyna’ podría tener bastante información de diversos personajes de la farándula peruana.

Christian Cueva habría tenido 'encerronas' con otros futbolistas

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Pamela López reveló que Christian Cueva organizaba ‘encerronas’ junto a otros futbolistas. La empresaria recordó que, entre 2018 y 2019, mientras su hija estaba en estado grave en UCI, la esposa del futbolista venezolano Yeferson Soteldo la llamó para informarle que ambos jugadores se encontraban en su casa acompañados de otras mujeres. Más tarde, Christian Cueva confesaría que estuvieron con Vanessa Pumarica y Pamela Franco.

"Él siempre lo negaba, pero después me confesó que, efectivamente, estuvieron reunidos con su amante, Pamela Franco, y su mejor amiga, Vanessa", agregó López. Además, Pamela López aseguró que Christian Cueva aprovechaba su tiempo libre para reunirse con Pamela Franco cuando ella no estaba en casa. Según su testimonio, el futbolista utilizaba sus viajes como una oportunidad para organizar fiestas con sus amigos y encontrarse con la cantante.