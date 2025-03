Según lo que resaltó Christian Domíguez, ya no se siente seguro tras el ataque al bus de Armonía 10 este pasado fin de semana, donde lamentablemente falleció Paul Flores al recibir balazos. El cumbiambero teme por su vida por todo lo que están viviendo los músicos al ser constantemente extorsionados.

Las extorsiones a las agrupaciones musicales y artistas son cada vez más recurrentes, ya que en diciembre del 2024, Armonía 10 de Walter Lozada reportó que habían recibido amenazas y también sufrieron un atentado en el Callao.

Christian Domínguez reacciona a la muerte de Paul Flores

En una entrevista con el diario Trome, Christian Domínguez confesó que se siente muy inseguro e incluso teme por su vida, luego de ver el ataque que sufrió la banda Armonía 10 y la muerte del cantante Paul Flores. Cabe señalar que hasta el momento el artista no ha confirmado que ha sido extorsionado, pero teme que le pase lo mismo a él o su agrupación, Gran Orquesta Internacional.

“El domingo fue un despertar bastante doloroso. No tuve el gusto de ser amigo de Paul Flores, pero éramos colegas y había respeto. Ahora, todos estamos muertos de miedo (con el nivel de delincuencia e inseguridad que existe en el país)”, señaló ante el citado medio.

Incluso Christian Domínguez detalló que está muy nervioso por toda la inseguridad en las calles y la falta de apoyo hacia los artistas que están siendo extorsionados.

“He estado nervioso todo el domingo y no es justo que pase este tipo de cosas. Estoy bastante chocado, nervioso y ansioso. Me pongo sensible porque me veo reflejado porque mañana puedo ser yo, de solo imaginarme que pase algo, pues me preocupo por mis padres y por mis hijos”, agregó tajantemente.

Luigui Carbajal sobre Paul Flores

Por otro lado, Luigi Carbajal se ha mostrado muy consternado y afectado por la muerte de su amigo, Paul Flores, tras el atentado que vivió Armonía 10.

“Estoy muy triste. A Paul lo conocía desde hace 18 años, desde que estuve en Armonía 10, donde grabé temas con él y compartimos. Siempre fue una persona muy cariñosa conmigo, humilde, me brindó su amistad y me decía ‘muñeca’ de cariño”, confesó afligido.