El cumbiambero Christian Domínguez volvió a estar en el ojo público tras hablar abiertamente sobre las consecuencias emocionales de sus actos. Durante su participación en el programa digital 'Tampoco, Tampodcast', conducido por Kenji Fujimori, el líder de 'La Gran Orquesta Internacional' confesó que, tras su último escándalo de infidelidad a Pamela Franco, tomó la decisión de disculparse con su hija mayor y con el primogénito de Karla Tarazona y Leonard León.

El cantante reconoció que los menores han sido los más afectados por la exposición mediática de su vida privada, especialmente porque ya tienen edad suficiente para entender lo que ocurre a su alrededor y acceder a redes sociales. Esta situación lo llevó a reflexionar sobre su comportamiento y a asumir la responsabilidad de sus actos con quienes considera parte de su familia.

Christian Domínguez y el vínculo con los hijos de Karla Tarazona

Durante la entrevista, Karla Tarazona resaltó el cariño que Domínguez tiene por sus hijos mayores y le agradeció por su cercanía con ellos. Ante esto, el cantante confesó que siente una conexión especial con los pequeños y que, por ello, su arrepentimiento fue sincero.

“Son más grandes y usan redes. Le pedí disculpas a ellos, porque son los que más sufren y eso yo lo tengo clarísimo”, admitió Christian Domínguez, reconociendo el impacto que ha tenido su comportamiento en los niños. Además, expresó lo significativo que es para él haber ganado su cariño: “Mi Cami puede decirme cosas lindas y hacerme sentir bien, y mi Cata también lo hará. Pero cuando ellos (los hijos de Karla) me dicen cosas sentimentales, me parten el alma porque sé que me lo gané. Me pongo a llorar."

Karla Tarazona no descarta tener otro hijo con Christian Domínguez

Días atrás, Karla Tarazona sorprendió al afirmar que si su relación con Christian Domínguez va bien, no descartaría la posibilidad de tener otro hijo con el cantante de cumbia. No obstante, señaló que habían algunas condiciones necesarias para llegar a ese punto. “Si todo va bien, si continuamos trabajando, porque la parte económica es importante para darle a nuestros hijos lo que merecen, y si mi cuerpo responde, no descarto la posibilidad. Y si Diosito quiere, vuelvo a tener un hijo. Tampoco me roba el sueño, hay responsabilidades que cumplir, no solamente económicas, sino también emocionales”, confesó.