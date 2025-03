El nombre de Janet Barboza se convirtió en tendencia este domingo 9 de marzo tras ser mencionada en ‘El valor de la verdad’. Durante el programa, Pamela López, esposa de Christian Cueva, afirmó que la presentadora le había contado que Pamela Franco había perdido un hijo del futbolista.

Por esta razón, se esperaba que Janet Barboza se pronunciara el lunes 10 de marzo para dar su versión de los hechos sobre lo sucedido con Pamela López, Pamela Franco y Christian Cueva. Durante la emisión del magazine de América Televisión, su compañero Edson Dávila la nombró la “reina del chisme”, a lo que ella respondió aclarando que todo lo que comparte “está corroborado” y que no se trata de simples rumores.

Janet Barboza se pronuncia tras ‘El valor de la verdad’

Después de las revelaciones de Pamela López en 'El valor de la verdad', Janet Barboza recurrió a sus redes sociales para pronunciarse de manera irónica. “Resulta que soy tendencia y sin hacer nada, igual se agradece”, escribió junto a un video en el que aparece con sus compañeras de 'América hoy'. Sin embargo, la conductora no confirmó ni negó las declaraciones de la esposa de Christian Cueva sobre la supuesta pérdida de un hijo de Pamela Franco.

Durante la emisión del magazine de este 10 de marzo, Edson Dávila tomó la palabra y comentó: “Hoy es una mañana especial, hemos amanecido con novedades (...) hay una nueva reina, es usted la reina”, dijo el popular ‘Giselo’, mostrando una corona. “Usted es la reina, la ama y señora, pero del chisme. Usted está coronada a nivel nacional a la verdadera ‘lleva y trae’”, agregó Edson, entregando la corona a Janet Barboza, quien no dudó en ponérsela.

No obstante, la conductora hizo una importante aclaración: “Cada vez que yo he agarrado un telefonito y les he dicho algo desde el año pasado, todo se ha corroborado. Todo lo que yo en algún momento le he contado a alguien, todo está aquí (en el celular) corroborado. Así que reina del chisme, esa es otra, la hace sin confirmar. Acá todo es confirmado”, sentenció.

¿Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?

Durante la quinta pregunta del programa, Beto Ortiz le consultó a Pamela López si era cierto que Janet Barboza le había contado que Pamela Franco había perdido un hijo de Christian Cueva. La empresaria sorprendió al responder con un contundente “Sí”.

“Entre tantas cosas que ella (Janet Barboza) me contaba, me menciona que Cueva había perdido un hijo con la que era su amante, la señora Franco”, agregó Pamela López.

La esposa de Christian Cueva aseguró que, tras enterarse, le preguntó al futbolista si la información era cierta, pero él lo negó en todo momento. “Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad (...) Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué personas se metía”, comentó.

Además, Pamela López señaló que se trataba de un tema muy delicado y que aún tenía muchas preguntas sin respuesta sobre el supuesto embarazo de Pamela Franco. “Es algo bastante delicado y en qué circunstancias lo perdió, muchas interrogantes. Lo martirizaba preguntándole eso y él decía que era mentira. Nunca dio su brazo a torcer”, expresó.