La influencer Delany López ha decidido romper el silencio y hablar por primera vez sobre su relación con Jefferson Farfán, el exfutbolista de la selección peruana. En una reciente entrevista para el podcast ‘Un Café con la Chévez’, la influencer compartió detalles de su romance con el famoso jugador peruano, que supuestamente duró dos años, y también confesó el dolor emocional que le habría causado la falta de oficialización de su relación.

En el avance de la entrevista, Delany López ofreció una visión personal sobre lo que vivió en ese tiempo con el exgoleador peruano y la manera en que la situación afectó su bienestar. Además, hizo revelaciones sobre la actual pareja de Farfán, Xiomy Kanashiro, quien, según la creadora de contenidos, sabía perfectamente sobre su vínculo con la 'Foquita'.

Delany López habla por primera vez de su romance con Jefferson Farfán

En un momento de la entrevista, Delany López se mostró sincera al hablar de su relación con Jefferson Farfán, asegurando que el romance entre ellos no fue solo un rumor. "Sí, me dolió muchísimo (la falta de oficialización), no lo voy a negar... Todavía duele un poco, pero de amor nadie se muere”, confesó.

Esta sorpresiva revelación de Delany López se da pocos días después de la oficialización del romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. El conductor de 'Enfocados' manifestó en su podcast que "me llegó el amor" y lució un anillo que simboliza el compromiso con la bailarina. Por su lado, la popular 'China' hizo lo propio y se desvivió en elogios por su pareja, pese a que hace poco más de un mes anunció el fin de su corto romance.

Delany López asegura que Xiomy Kanashiro sabía de su relación con Farfán

Un punto clave de la entrevista fue cuando Delany López afirmó que Xiomy Kanashiro sabía perfectamente que ella y Jefferson Farfán habían mantenido una relación. López indicó que la actual pareja del exfutbolista no era ajena a su vínculo, ya que, según sus palabras, la bailarina llegó a verlos juntos en dos ocasiones.

"Ella sí sabe, ella me ha visto en dos oportunidades con él", señaló Delany en la charla, dejando claro que la situación no era desconocida para la actual pareja de Farfán.