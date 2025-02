El regreso de 'El valor de la verdad' a Panamericana Televisión ha generado gran expectativa, y uno de los primeros nombres en la lista de invitados es Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán. Según reveló el estilista Carlos Cacho, quien es cercano a la madre de Delany, la empresaria le confirmó en privado que su participación en el programa de Beto Ortiz es un hecho.

La posible aparición de López cobra especial relevancia tras la reciente ruptura de Farfán con Xiomy Kanashiro. La relación entre ambos fue fugaz y su abrupto final ha dado pie a especulaciones, muchas de las cuales apuntan directamente a Delany y su inminente entrevista en el sillón rojo.

Delany López si estaría en 'El valor de la verdad'

En conversación con el programa 'Todo se filtra', Carlos Cacho aseguró que Delany ya tiene todo acordado con la producción. “Así es, ya me dijeron. Me lo ha confirmado, ella me ha dicho que sí, me ha contado que tiene casi todo cerrado”, expresó el estilista, dando por sentada su presencia en el espacio conducido por Beto Ortiz.

Sobre el estado emocional de López, Cacho mencionó que la empresaria está afectada por la relación mediática de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro. “Delany está muy afectada como cualquier chica que está resentida”, comentó.

Carlos Cacho opina sobre el romance entre Farfán y Delany

Uno de los puntos que más controversia ha generado es que, a diferencia de Xiomy Kanashiro, Delany nunca fue presentada públicamente por el exfutbolista. Cacho hizo una dura reflexión al respecto: “Si tú tienes un romance en silencio, por la sombra, como persona adulta, tienes tus pensamientos, ¿por qué lo has aceptado?”.

La inminente entrevista de Delany en 'El valor de la verdad' podría revelar detalles desconocidos sobre su relación con Farfán y esclarecer el motivo de su repentina separación de Xiomy Kanashiro.