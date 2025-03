Xiomy Kanashiro está de vuelta en el centro de la atención mediática tras su aparición en el podcast '¿Ahora qué?', donde habló de su relación con el futbolista Jefferson Farfán. La modelo peruana no escatimó en elogios hacia el exjugador de la selección nacional, revelando qué es lo que realmente le gusta de él y cómo ha sido su relación hasta el momento. Además, defendió a la 'Foquita' de las duras críticas que recibió por parte de Shirley Arica, quien lo calificó negativamente en una entrevista en 'El valor de la verdad'.

Kanashiro dejó claro que su vínculo con Farfán va mucho más allá de lo físico, destacando la profunda conexión emocional y la gran complicidad que sienten el uno por el otro. "Él y yo tenemos mucha complicidad... desde un principio fue muy pasional", comentó la bailarina.

Xiomy Kanashiro se desvive en elogios por Jefferson Farfán

Además, Kanashiro subrayó que la personalidad de Farfán la cautivó profundamente. "Me gusta su físico, su olor, es que a mí me gusta el color serio", confesó en el podcast '¿Ahora qué?'. Sin embargo, lo que más valora de él es su corazón y su capacidad para hacerla reír. "Me llegó el amor de quien menos lo esperaba", indicó, haciendo énfasis en lo divertido y detallista que es el futbolista.

La también influencer peruana explicó que ambos mantienen su independencia, lo que les permite estar enfocados en sus respectivos proyectos personales. "Él hace sus cosas y yo hago las mías, y luego nos encontramos. Tenemos muchos temas de conversación", comentó, descartando así que su romance sea por interés.

Xiomy Kanashiro defiende a Jefferson Farfán de Shirley Arica

El lunes 17 de marzo, Xiomy Kanashiro respondió con firmeza a las confesiones de Shirley Arica durante su participación en el programa '¿Ahora qué?' de TVMOS+. Los conductores Carloncho y Carlos Vilchez le preguntaron directamente sobre su relación con Jefferson Farfán y cuánto le daría de "puntaje". La modelo no solo reafirmó su amor por él, sino que también resaltó la conexión especial que comparten.

"Yo le pongo mil, tenemos mucha química. En mi caso, él y yo tenemos mucha química y complicidad. Cuando tú tienes mucha confianza con tu pareja, hay esa química... eso nos pasó desde el primer día… fue muy pasional", comentó Xiomy, destacando que, a diferencia de las declaraciones de Arica, su relación con Farfán se basa en una profunda complicidad y confianza.