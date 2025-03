Desde que Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro anunciaron que han decidido darse una nueva oportunidad en el amor, los rumores sobre una posible boda no tardaron en surgir. La pareja sorprendió al lucir un anillo de promesa, lo que llevó a muchos a especular sobre un posible compromiso. Ante esto, en el podcast '¿Ahora qué?', conducido por Carlos Vílchez, contactó a la madre de la modelo para conocer su opinión sobre este nuevo capítulo en la vida de su hija.

Además, el padre de la 'Chinita' también habló sobre la relación de su hija con el exfutbolista y reveló que le hizo una importante petición antes de que oficializaran su romance. Esto generó gran expectativa sobre el futuro de la pareja y las intenciones del exjugador de la selección peruana.

¿Qué dijo la madre de Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán?

Al ser consultada sobre la posibilidad de un matrimonio entre su hija y Jefferson Farfán, la madre de Xiomy Kanashiro respondió con prudencia y dejando claro que, por el momento, no hay planes concretos de boda. “Todavía no está el vestido (…) No, yo creo que eso se va a dar en su momento”, comentó en la entrevista telefónica con '¿Ahora qué?'.

¿Qué hablaron el padre de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán?

Por su parte, el padre de la influencer reveló que antes de que la relación se hiciera pública, le pidió a su hija que Jefferson Farfán hablara con él. “Sabemos la reputación que tiene Jefferson. Como cualquier padre, uno quiere lo mejor para sus hijos”, explicó.

Tras la conversación con el exfutbolista, el progenitor de Xiomy aseguró que quedó con una buena impresión de él y destacó su madurez. “Sentí que tiene todo claro, que ya quemó etapas y que ahora está tranquilo y serio”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que le hizo saber a Jefferson Farfán cuáles son sus expectativas respecto a la relación con su hija y que recibió una respuesta satisfactoria. “Yo le dije todo lo que quería para mi hija y obtuve una respuesta positiva por parte de él y eso me gustó mucho”, finalizó.