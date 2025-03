La supuesta expareja del exfutbolista Jefferson Farfán, Delany López, ha rechazado de manera contundente las afirmaciones de Xiomy Kanashiro, sugiriendo que ella podría haber sido la causante de la ruptura. Además, hizo un llamado a la ‘Foquita’ para que aclare la relación amorosa que habrían tenido, antes que apareciera la bailarina.

En medio de la polémica generada por los rumores sobre una posible relación con Jefferson Farfán, la modelo Delany López ha optado por pronunciarse y aclarar si en algún momento fue ‘ocultada’. por el exfutbolista. Sus afirmaciones han suscitado aún más especulaciones acerca del vínculo que pudo haber existido entre ellos, avivando el interés de los seguidores y medios de comunicación.

Delany López niega haber sido ‘ocultada’

Frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’, Delany López desmintió las afirmaciones sobre una supuesta prohibición para comentar acerca de la relación que habría tenido Jefferson Farfán, afirmando nunca sintipo la necesidad de ser ‘oficializada’.

“A mí nadie me prohíbe nada... Yo no soy de la farándula, yo no tengo que oficializar nada. Con eso no estoy afirmando nada. En todo caso, pregúntenle a él, porque él sí es de este medio. Nadie me ha ocultado”, señaló la joven.

En esa misma línea, Delany López ha afirmado que actualmente se siente tranquila y concentrada en otros aspectos de su vida. Estas declaraciones han avivado los rumores sobre una posible relación de dos años con Jefferson Farfán. “Estoy tranquila, feliz trabajando con mi familia y mi hijo”, agregó evitando dar más detalles.

Delany López sobre Xiomy Kanashiro

Por otro lado, Delany López aprovechó para responderle a Xiomy Kanashiro, quien días atrás declaró no conocerla.

“¿Que no me conoce? En alguna oportunidad, recuerdo que ella ha ingresado a un box en el que yo he estado, entonces no creo que no me conozca. A algunas personas les conviene hacerse las olvidadizas”, aseguró con firmeza negando la versión de la expareja de Jefferson Farfán.