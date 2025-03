En medio de la controversia en la farándula peruana, Delany López no dudó en responder a Xiomy Kanashiro, quien en una reciente entrevista aseguró no conocerla. La modelo, vinculada sentimentalmente con Jefferson Farfán en el pasado, desmintió a la actriz cómica y arremetió contra ella con una declaración tajante.

El enfrentamiento entre ambas surgió luego de que Kanashiro, expareja del exfutbolista de la selección peruana, restara importancia a la relación que López habría mantenido con la ‘Foquita’. Ante esto, la modelo aseguró que, en más de una ocasión, la actriz ha estado en los mismos eventos que ella, por lo que considera que su desconocimiento no es genuino.

Delany López contra Xiomy Kanashiro por ningunearla

En conversación con el programa 'Amor y fuego', Delany López se mostró sorprendida por las declaraciones de Xiomy Kanashiro y no dudó en responder con firmeza. "¿Qué no me conoce? En alguna oportunidad, recuerdo que ella ha ingresado a un vox en el que yo he estado, entonces no creo que no me conozca", afirmó la modelo, dejando entrever que la actriz estaría minimizando su presencia en la vida de Jefferson Farfán.

Además, la exsaliente de Jefferson Farfán lanzó una frase directa contra Kanashiro, sugiriendo que su aparente olvido podría ser intencional: "A algunas personas les conviene hacerse la olvidadiza", expresó.

Según rumores en el mundo del espectáculo, Delany López habría mantenido una relación con Jefferson Farfán durante dos años, aunque nunca fue oficializada públicamente. Sobre este punto, la modelo también se pronunció y dejó en claro su postura: "Yo no soy de la farándula, no tengo que oficializar nada. Con eso no estoy afirmando nada. En todo caso, pregúntenle a él, porque él sí es de este medio. Nadie me ha ocultado", aseguró.

Finalmente, cuando le consultaron si vería el nuevo programa de televisión que Xiomy Kanashiro conducirá, López fue contundente: "No, para eso tengo YouTube. No me gusta ver ese tipo de programas".