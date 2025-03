En la última edición del programa ‘Amor y fuego’ se mostraron más conversaciones entre Marisol y Christian Cueva, donde se evidenció la gran cercanía que se tenía. Sin embargo, eso cambió un día luego que la cantante se tomó una fotografía con Pamela López, cuando ya se conocía que había terminado su matrimonio con el jugador.

Por este motivo, Christian Cueva empezó a ignorar los mensajes de Marisol curiosamente tras ver la fotografía de su expareja Pamela López junto con la ‘Faraona’, lo que ocasionó un reclamo de la artista ya que el futbolista ya no mostraba interés en hablar con ella.

Christian Cueva decide ignorar a Marisol

En julio del 2024, Marisol le escribió a Christian Cueva después de que ya no le respondiera los mensajes, justificando por qué posó contenta con Pamela López en su fiesta de cumpleaños, si era amiga de ‘Aladino’ y para ese entonces, la trujillana y el jugador no estaban juntos como pareja.

“No sé por qué te comportas así por una foto que publiqué, pareces un niño Christian. Esa publicación de Tony Rosado no es pues, yo no te he hecho nada. Qué mal Cris, tú sabrás lo que haces”, le dijo Marisol en uno de los mensajes.

Sin embargo, Christian Cueva ignoró tajantemente a Marisol, por lo que la cantante decidió mandarle un nuevo mensaje al futbolista para el 1 de agosto del 2024.

“Amigo, buenos días, ¿estás molesto conmigo? Quisiera saber qué te he hecho para que te molestes. Para mí fue una sorpresa que tu esposa llegara a mi fiesta con unos amigos míos que invité”, añadió la artista.

PUEDES VER: Marisol le hizo fuerte reclamo a Christian Cueva por no saludarla por su cumpleaños

Marisol le seguía escribiendo a Christian Cueva

Finalmente, Marisol le aclaró a Christian Cueva que su intención no era involucrarse en los problemas maritales que tenía, pero le aconsejó que mantenga una relación cordial con Pamela López por el bienestar de sus hijos.

“Tomarme una foto con ella o video, tratar de conocerla no tiene nada de malo. Sus problemas son de ustedes, yo no me meto. Yo solo deseo que recuperen su hogar por sus hermosos hijos y, si ya no se puede, que queden bien como amigos por el bienestar de ellos”, finalizó la cantante.