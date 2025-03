El programa ‘Amor y fuego’ dejó al descubierto una serie de mensajes entre Marisol y Christian Cueva que evidencian la complicidad y tensión entre ambos. Según los chats revelados el 14 de marzo, el futbolista buscaba comunicarse frecuentemente con la cantante, aunque su relación habría pasado por momentos de incomodidad y distanciamiento.

Uno de los mensajes más llamativos data del 29 de julio de 2024, cuando Cueva le escribió a Marisol para preguntarle dónde se encontraba. La cantante, lejos de responder con cordialidad, le hizo un fuerte reclamo por no haberla saludado en su cumpleaños, lo que ha generó sorpresa por parte de 'Peluchín' y Gigi Mitre.

¿Marisol celó a Christian Cueva por Pamela Franco?

Uno de los aspectos que más llamó la atención en la conversación fue la aparente molestia de Marisol por el trato preferencial que Christian Cueva habría tenido con Pamela Franco. En su respuesta, la intérprete de ‘La escobita’ expresó su disgusto de manera directa: “Estoy en Chiclayo, mañana es mi fiesta de cumpleaños y tú ni siquiera me saludaste el viernes por el mío, pero por la disforzada sí”.

Para Rodrigo González y Gigi Mitre, Marisol usó el término "disforzada" para referirse a Pamela Franco, ya que el cumpleaños de la cumbiambera fue el 1 de julio y Christian Cueva sí apareció en su celebración, a pesar de que en ese momento aún no oficializaban su romance.

Tras este reclamo, 'Aladino' intentó enmendar la situación con una videollamada de cinco minutos, y la cantante finalmente le envió la invitación a su celebración. No obstante, no se ha confirmado si Cueva asistió o no al evento.

Christian Cueva y su 'obsesión' por Marisol

Otras conversaciones también revelan que Cueva habría insistido en múltiples ocasiones en encontrarse con Marisol. El 25 de julio de 2023, el jugador se encontraba hospedado en el hotel Westin y le escribió para coordinar un encuentro. Sin embargo, la cantante se mostró reacia a verse a solas con él y dejó en claro sus condiciones: “Podemos cenar algo o no sé, pero sola no puedo. Yo estaré con dos de mis músicos y mi asistente, ya que nos meteríamos en problemas”.

Desde el 3 de agosto de 2023, la 'Faraona' dejó de responderle y comenzó a ignorar sus constantes intentos de contacto. No obstante, los mensajes de Cueva siguieron llegando, evidenciando su insistencia e interés. En uno de sus últimos textos durante ese período, el futbolista le escribió una frase contundente: “Te esperaré siempre”. La conversación quedó en pausa hasta el 15 de enero de 2024.