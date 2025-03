Marisol Ramírez, una de las figuras más icónicas de la cumbia peruana, recibió duras críticas por las conversaciones privadas que sostuvo con Christian Cueva, con quien, según Pamela López, habría tenido un affaire. Sin embargo, una de las críticas más severas provino de Janet Barboza y Ethel Pozo, conductoras de 'América hoy', quienes cuestionaron duramente a la artista por haberse involucrado con un hombre comprometido.

Ante esto, la 'Faraona de la cumbia' les respondió con firmeza durante su presentación la noche del 14 de marzo en Blue Fiesta Total, donde afirmó que ha construido su carrera como cantante con esfuerzo y dedicación. Además, señaló que Janet Barboza debería sentir vergüenza por hablar mal de ella.

¿Qué le dijo Marisol a Janet Barboza y Ethel Pozo tras críticas por chats con Cueva?

Durante su show, Marisol no dudó en enfrentar directamente las acusaciones de Janet Barboza, dejándole un mensaje contundente: "Para decir a alguien que ha sido tal cosa, hay que tener pruebas, hay que demostrarlo. Pero yo sí puedo decir que jamás me sentaría en un sillón a decir, como tú, que he sido amante. Eso sí, debería darte vergüenza antes de hablar algo de mí, porque tú sabes cómo ha sido mi carrera".

Además, la cantante también tuvo palabras para Ethel Pozo, a quien le recordó su posición privilegiada en la televisión: "Y a Ethel, qué suerte la tuya de haber tenido a una madre trabajadora que te haya dado un programa. Yo no tuve esa suerte, porque yo tuve que trabajar desde pequeña para tener lo que yo tengo ahora. Dale gracias a tu linda madre que te dio un programa", expresó con ironía la cantante.

¿Cómo se conocieron Christian Cueva y Marisol?

Como se recuerda, Marisol y Christian Cueva se conocieron personalmente el 7 de enero de 2023, durante la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Aunque ya habían intercambiado mensajes desde 2022, este evento marcó su primer encuentro cara a cara. En ese momento, el futbolista se subió al escenario para cantar junto a la 'Faraona de la cumbia' el tema 'Gitana'. La química entre ambos fue evidente, y Cueva incluso expresó emocionado: "Gracias a Dios te pude conocer hoy día", mientras Marisol sonreía.