El programa 'Amor y fuego' reveló el 14 de marzo nuevos chats entre Marisol y Christian Cueva, en los cuales el futbolista la invitaba al hotel Westin. Tras la exposición de estos mensajes privados, la cantante, conocida como la 'Faraona de la cumbia', negó haber tenido una relación sentimental con el futbolista y aseguró que su vínculo con él fue solo de amistad en el pasado.

Marisol afirmó que se mantiene tranquila a pesar de las críticas que ha recibido desde la filtración de los chats. En declaraciones para Trome, la artista enfatizó que sabe su verdad y que jamás cruzó la línea de la amistad con el jugador.

¿Qué dijo Marisol por chats comprometedores con Cueva?

Ante la controversia generada por los mensajes expuestos en 'Amor y fuego', Marisol fue consultada sobre el tema y respondió brevemente a la prensa. La cantante minimizó las críticas y reafirmó su postura de que no hubo más que una amistad con Christian Cueva.

La 'Faraona de la cumbia' fue interrogada sobre los comentarios de Magaly Medina, quien la comparó con Tilsa Lozano. Sin dar mayor importancia a la comparación, la intérprete aseguró: “No te preocupes, yo estoy bien”. Además, al ser consultada sobre si esta situación la había afectado, fue contundente: “No, porque yo sé mi verdad”.

Además, la intérprete de 'La escobita' respondió fuerte cuando le preguntaron si alguna vez cruzó la línea de la amistad con Cueva, Marisol respondió de manera tajante: “Nunca”.

Nuevos chats entre Marisol y Christian Cueva

En las conversaciones presentadas en 'Amor y fuego', correspondientes a junio de 2023, Christian Cueva le sugirió a Maridol reunirse en un hotel reconocido. “Yo quiero verte a ti, conversar contigo, o prefieres mañana en tu cumple”. La cantante respondió: “Sí, mejor mañana, porque hoy no puedo ir al Westin, allí me conocen”.

Más adelante, el futbolista del Cienciano insistió: “Veamos otro lado, quieres venir a casa o veo de ir a un depa de un amigo y nos vemos allí”. Ante esto, Marisol respondió con cautela: “Sí, pero sola no puedo ir. Podemos cenar algo en el '7 Sopas', pero sola no puedo, estaré con mis dos cantantes y mi asistente; si nos ven solos, imagínate en el problema que te metería y me metería”.