'El valor de la verdad' de Pamela López ha generado gran polémica tras descubrirse un posible romance entre Christian Cueva y la cantante Marisol. En los últimos días, la 'Faraona' ha compartido una serie de chats que muestran la cercanía y el cariño entre ambos. Este 14 de marzo, salieron a la luz nuevas conversaciones donde el futbolista le propone un encuentro privado a la cantante. En los mensajes, que datan de julio de 2023, Cueva le escribe a Marisol para expresarle su deseo de verla, ya que el día siguiente era el cumpleaños de la intérprete.

En un momento de la conversación, Cueva sugiere encontrarse en el departamento de un amigo. Sin embargo, Marisol rechaza la propuesta, advirtiéndole: "Si nos ven solos, imagínate el problema en el que te meterías y me meterías". De esta manera, la cantante dejó claro que no estaba dispuesta a verse a solas en ese tipo de circunstancias.

Marisol rechazó encuentro privado con Christian Cueva

La conversación mostrada por Rodrigo González en ‘Amor y fuego’ comienza con Christian Cueva escribiéndole a Marisol para expresarle su deseo de encontrarse con ella y pasar tiempo juntos. "Yo te quiero ver a ti, conversar contigo, pues, o prefieres que sea mañana en tu cumple", le escribió el futbolista del Cienciano.

Por su parte, la ‘Faraona’ respondió que no podía ir a un conocido hotel por miedo a ser reconocida. "Sí, mejor sería mañana porque hoy no puedo ir al Westin me conocen ahí", comentó. A pesar de la negativa, Christian Cueva no se detuvo y propuso otra alternativa para concretar el encuentro, sugiriendo que pudieran verse en el departamento de un amigo. "Vemos otro lado, quieres venir a casa o veo de ir a un depa de un amigo y nos vemos ahí", preguntó el futbolista.

Sin embargo, Marisol rechazó de forma contundente la idea de encontrarse a solas, advirtiendo que si los veían juntos estarían en serios problemas. "Sí, pero sola no podría ir. Podemos cenar algo en el 7 sopas o no sé, pero sola no puedo, yo estaré con mis 2 cantantes y mi asistente porque si nos ven solos imagínate el problema en que te meterías y me meterías", le explicó Marisol, dejando claro su negativa a verse en esas condiciones.

El primer encuentro entre Christian Cueva y Marisol

Durante la boda de Brunela Horna y Richard Acuña en 2023, Christian Cueva sorprendió al subirse al escenario para acompañar a Marisol en la interpretación de su canción ‘Gitana’. La química entre ambos fue evidente, marcando su primer encuentro en persona, aunque ya se habían estado escribiendo desde principios de 2023.

Christian Cueva expresó su alegría mientras cantaba junto a la artista y dijo: “Gracias a Dios te pude conocer hoy día”, mientras la ‘Faraona de la cumbia’ sonreía ante su comentario. Cabe resaltar que el jugador del Cienciano estuvo en la boda acompañado de su esposa Pamela López. Asimismo, Pamela Franco y Christian Domínguez también estuvieron como invitados.