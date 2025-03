La estrecha relación entre Marisol y Christian Cueva ha quedado al descubierto tras la divulgación de una serie de mensajes en los que el futbolista mostraba su admiración por la cantante de cumbia. Los chats, revelados en el programa 'Amor y fuego', evidencian cómo ambos intentaron coordinar encuentros en varias ocasiones, aunque sin éxito.

Según lo expuesto, la cercanía entre la intérprete y el exvolante de la selección peruana no era reciente. Sus primeras conversaciones se dieron hace varios años, cuando el futbolista aún era dirigido por Ricardo Gareca y militaba en el extranjero. Sin embargo, la relación terminó de manera abrupta tras un malentendido por una publicación en redes sociales.

Marisol le envió insistentes mensajes a Christian Cueva

A pesar de los rumores que rodeaban a Christian Cueva tras su separación de Pamela López y su relación con Pamela Franco, el jugador de Cienciano mantenía contacto con Marisol. Sin embargo, todo cambió cuando la cantante publicó una foto junto a Pamela López, lo que causó el enojo de ‘Aladino’. En respuesta, el futbolista compartió una imagen junto a Tony Rosado, conocido rival artístico de Marisol, lo que generó aún más tensión.

“No sé por qué te comportas así por una foto que publiqué, parece un niño Christian, esa publicación de Tony Rosado no es pues, yo no te he hecho nada. Que mal Chris, tú sabrás lo que haces”, le escribió la artista al notar su actitud. Posteriormente, intentó explicarle que la presencia de Pamela López en su fiesta de cumpleaños había sido una sorpresa para ella.

Al ver que Cueva no le respondía, Marisol insistió en recuperar la comunicación y le escribió nuevamente: “Amigo, buenos días, ¿estás molesto conmigo? Quisiera saber qué te he hecho para que te molestes”. Finalmente, ante la falta de respuesta, la cantante le envió un último mensaje despidiéndose de su amistad. “Que Dios te bendiga y te ayude a encontrar el camino correcto para tu vida, en mí siempre tendrás una amiga como lo hemos sido desde el tiempo que nos conocemos. Éxitos”.