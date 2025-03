Christian Cueva sorprendió al hacer una breve aparición en ‘Doble sentido’, el pódcast de su pareja Pamela Franco, donde se pronunció sobre el audio filtrado por Pamela López en ‘El valor de la verdad’, en el que minimizaba a su hija mayor al decir que "no era nada". El futbolista aprovechó el espacio para ofrecer disculpas por sus palabras hacia Fabiana Ríos, a quien crió desde los 8 años.

Sin embargo, en unas recientes declaraciones para 'Amor y Fuego', Pamela López afirmó que las disculpas de Christian Cueva para su hija mayor no eran genuinas.

Pamela López responde al pedido de disculpas de Christian Cueva

En la emisión del 12 de marzo de ‘Amor y fuego’, Pamela López se pronunció acerca de las disculpas ofrecidas por Christian Cueva a su hija mayor, Fabiana Ríos, tras la filtración de un audio en el que el futbolista menospreciaba a la joven. La trujillana manifestó su desacuerdo con las palabras de Cueva, señalando que su manera de disculparse no transmitía un verdadero arrepentimiento. "Las disculpas son de otra manera, pienso que son diferentes, las genuinas se dan de otra manera, en otro ambiente y en otro contexto", expresó López.

Asimismo, la aún esposa de Christian Cueva aseguró que sus hijos llegarán a entender muchas de sus decisiones. "Hoy en día, soy padre y madre, eso es lo que importa y que mis hijos puedan en algún momento entender las circunstancias en las que me llevaron a hacer muchas cosas, yo creo que van a sentir orgullo", sostuvo.

Christian Cueva hizo mea culpa tras audio minimizando a Fabiana Ríos

El domingo 9 de marzo, durante la emisión de ‘El valor de la verdad’, se reprodujo una grabación en la que se escucha al futbolista menospreciar a Fabiana Ríos, la hija mayor de López, fruto de una relación anterior. "Tú no eres nada. Mis hijos son tres, ¿ok?", le dijo Christian Cueva a Fabiana, de 19 años, después de que ella defendiera a su madre durante una discusión.

Durante el programa digital de Pamela Franco, Christian Cueva admitió que estuvo equivocado en la forma en que trató a Fabiana Ríos. El futbolista explicó que actuó por impulso y justificó sus palabras alegando que la joven le había faltado el respeto a sus padres. Sin embargo, también expresó su cariño por la hija de Pamela López.

"El sentimiento no desaparece de la noche a la mañana. En algún momento, la cólera me ganó, le puede pasar a cualquiera. Yo no tengo nada en contra de ella. Que la vida le dé felicidad, le deseo lo mejor en todo, porque fui una de las personas que estuvo a su lado. La apoyé en todo momento. Tal vez no fui la figura paterna perfecta, pero creo que hice todo lo que estuvo en mí", mencionó el jugador.