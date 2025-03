La cantante de cumbia, Marisol Ramírez, ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. En el programa, la esposa de Christian Cueva reveló que la artista mantuvo conversaciones comprometedoras con el futbolista y que había tenido un affaire con la 'Faraona de la cumbia'.

La llamada 'Faraona de la cumbia' aseguró que sigue enfocada en su carrera musical y sus negocios tras las duras críticas que enfrentó por su presunta relación con Christian Cueva, especialmente tras los comentarios de Magaly Medina y Yolanda Medina.

¿Qué dijo Marisol respecto a la revelación de Pamela López sobre su relación con Christian Cueva?

En una entrevista con Trome, Marisol Ramírez se pronunció sobre las declaraciones de Pamela López, quien afirmó que la cantante tenía conversaciones comprometedoras con su esposo. Lejos de polemizar, la artista respondió con serenidad: “Estoy bien, sigo y seguiré siempre con la frente bien en alto, trabajando duro en producción y en mis negocios”.

Además, también declaró para 'América hoy', Marisol Ramírez se pronunció y dejó en claro que, a pesar del escándalo, se mantiene serena y enfocada en su vida personal y profesional. “Estoy bien, estoy tranquila, yo no puedo hablar nada más, no voy a hablar nada y en su debido momento las cosas se sabrán”, declaró, evitando entrar en mayores detalles sobre el tema.

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Pamela López reveló que Marisol admitió su error al haberle seguido la corriente al futbolista de Cienciano. La cumbiambera confirmó que en su momento quiso ver hasta dónde llegaría el futbolista con sus insinuaciones, pero que nunca tuvo intención de involucrarse con él. "Mi gran error fue y lo afirmo, seguirle la corriente para ver hasta dónde llegaba, porque ya sabía", confesó Marisol.

Asimismo, la cantante aseguró que conserva los chats con Christian Cueva y que la experiencia le dejó una gran desilusión. "En el fondo de mi corazón, yo pensé, me imaginé, no sé si me equivoqué o no, que él era una buena persona. No sé qué pasó por su cabeza todo el tiempo", expresó.