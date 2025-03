‘Amor y fuego’ destapó este miércoles 12 de marzo una serie de conversaciones privadas de WhatsApp entre Christian Cueva y Marisol. En ellas, ambos se muestran muy cariñosos y se dedican palabras románticas como “mi amor” o “te quiero mucho”. Lo particular es que estos mensajes datan de 2022, cuando aún no se conocían personalmente y el futbolista mantenía una relación con su esposa, Pamela López.

Incluso, la intérprete de ‘Canalla’ dejó entrever que estaba enamorada de ‘Aladino’ al escribirle lo siguiente: “Cris, yo te quiero mucho. Si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiese luchado por hacerte feliz, pero no fue así”, puso Marisol. Sin embargo, el cariño que se tenían terminó convirtiéndose en odio a inicios de 2025, ya que Cueva le hizo una serie de fuertes advertencias a la cantante tras grabar la canción ‘Dile que no’ junto a Pamela López.

Las fuertes advertencias que Cueva le hizo a Marisol

A inicios de enero de 2025, Marisol, Leslie Shaw y Pamela López se unieron para grabar la canción ‘Dile que no’. Esto desató la furia de Christian Cueva, ya que la llamada ‘Faraona’ se puso del lado de López al colaborar con ella. Pero eso no fue todo. Era conocido que Marisol y Pamela Franco, actual pareja de Cueva, no se llevaban bien, incluso al punto de lanzarse graves indirectas en una emisora radial.

A raíz de estos acontecimientos, el 13 de enero de este año, el futbolista de Cienciano le escribió por WhatsApp a Marisol exigiéndole que se retractara y pidiera disculpas por hablar mal de él y de su pareja. “Te voy a dar hasta el día de hoy para que empieces a retractarte y a pedir disculpas por todo lo mal que hablas de mí y de mi mujer”, escribió Cueva, mostrando su molestia por lo ocurrido.

Marisol, sorprendida, le respondió negando haber hablado mal de él y de su pareja. “Perdón, no sé de qué está hablando, si yo nunca la he tocado, ni he mencionado su nombre, señor, ni a usted, ni a ella. La gente habla lo que le da la gana”, escribió la cantante, cerrando su mensaje con la siguiente frase: “Me parece que me estás amenazando… Bueno, usted sabe lo que hace”.

Marisol a Cueva: “Si algo me pasa, serás el único responsable”

Al ver la respuesta que Marisol le puso en el chat, Christian Cueva reaccionó de inmediato. “No, señora, yo no amenazo a nadie. Simplemente, le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas y hablando de mi persona y de mi mujer, cuando claramente usted sabe”.

Ante ello, la cantante de cumbia reiteró que en ningún momento mencionó los nombres ni de él ni de Pamela Franco y luego le advirtió al futbolista: “Y ya sabe, si me pasa algo, usted será el único responsable”.

Cueva no dudó en mostrarse agresivo a través de sus mensajes y negó que la estuviera amenazando; más bien, le exigía que dejara de mencionarlo. “A mí no me responsabilice, señora, de cosas que usted pueda tener. Usted sabe perfectamente de qué le hablo. Solo le dije que deje de hablar e insinuar cosas de mi persona. Que acá ni usted ni yo somos santos, y lo sabe”, aclaró el jugador.