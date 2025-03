Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, Pamela López compartió su angustia al reconocer que su hija mayor, Fabiana, se distanció de ella por su relación con Christian Cueva. La trujillana, visiblemente afectada, admitió que no comprendió el impacto de sus decisiones en la vida de su hija, lo que la llevó a lamentar su situación actual.

El conductor Beto Ortiz planteó una de las interrogantes más complicadas de la velada: “¿Tu hija se separó de ti por continuar con Christian Cueva?”. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Pamela López admitió la veracidad de esta situación, dejando entrever su dolor a través de las lágrimas.

¿Qué pasó entre Pamela López y su hija?

En el programa, Beto Ortiz confrontó a Pamela López con una de las preguntas más difíciles, al cuestionarle si su hija se alejó de ella por regresar con Christian Cueva. Con lágrimas en los ojos, la trujillana confirmó que su hija había tomado la decisión de alejarse, dejando claro que no estaba dispuesta a seguir formando parte de esa dinámica familiar.

“Toma las decisiones que quieras por ti, pero conmigo no cuentes”, fue el contundente mensaje que recibió de su hija Fabiana. En aquel momento, Pamela López no calculó el impacto de la decisión que tomó la joven. “Ella fue bastante radical y en esa oportunidad cortó la relación conmigo. No me daba cuenta de que estaba perdiendo a una hija. Y eso es algo de lo que me arrepiento mucho”, confesó en ‘El valor de la verdad’.

Fabiana se alejó de Pamela López

La distancia entre madre e hija se hizo cada vez más evidente, con Fabiana mudándose a Trujillo y evitando cualquier contacto con Pamela López.

“Ella estudiaba en Lima, pero tomó la decisión de mudarse a Trujillo. Yo estaba desesperada, la llamaba desde Suiza, le enviaba mensajes, pero no me contestaba. No respondía mis llamadas”, mencionó con la voz entrecortada.

La joven, por su parte, explicó que su decisión no fue un acto de rebeldía, sino una respuesta a la manipulación que observaba en la relación de su madre Pamela López con Christian Cueva.

“En ese momento, todos lo tomaron como una decisión rebelde, pero yo, que he visto a mi mamá y he pasado días con Christian, estaba cansada de la manipulación que él tenía sobre ella. Él era terco y mi mamá tenía la autoestima por los suelos”, sentenció la joven.