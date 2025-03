El empresario Luis Sánchez Aranda, dueño de ‘Mi Barrunto’ y amigo personal de Christian Cueva, salió al frente y lanzó una bomba al dejar entrever que Pamela López le fue infiel a su todavía esposo durante un viaje a Tulum.

En una reciente entrevista para Panamericana TV, el reconocido cevichero también amenazó con sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para contar todo lo que sabe sobre Pamela López y revelar todos sus secretos. Uno de ellos estaría relacionado con el viaje que realizaron a Tulum.

¿Pamela López le fue infiel a Christian Cueva en Tulum?

Luis Sánchez fue consultado sobre las respuestas que dio Pamela López en ‘El valor de la verdad’, pero no se quedó tranquilo, ya que afirmó que hubo varias preguntas que no le hicieron. Entre ellas, si le fue infiel a Christian Cueva, si estuvo con él por interés y si alguna vez lo amó.

Además, le respondió a López, quien aseguró que no lo conoce, pero el empresario la desmintió y afirmó que él la invitó a Tulum. “La señora dice que no me conoce. Yo la invité a Tulum. Fuimos cinco personas emparejadas, pero volvieron dos. (...) ¿Qué pasó en Tulum? Cancelando una cena, cuando pasó un inconveniente y la señora rompió su celular, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no preguntaron eso? Es algo difícil de contar”, mencionó.

Incluso, no sería la única vez que ocurrió un incidente, pues también recordó un tenso enfrentamiento durante una de las fiestas de cumpleaños del futbolista. Además, dejó en claro que, pese a todo, Cueva siente un profundo cariño por la hija mayor de Pamela López.