Este 12 de marzo, Alexandra Méndez, también conocida como ‘La Chama’, estuvo presente en el programa de Magaly Medina para aclarar su versión sobre el caso de Christian Cueva, luego de que Pamela López afirmara que había aceptado reunirse en la casa del futbolista. Ante estas declaraciones, la modelo venezolana desmintió cualquier relación con el jugador y aseguró que finalmente lo bloqueó en las redes sociales.

De acuerdo con las últimas declaraciones de Alexandra Méndez, nunca tuvo encuentros con Christian Cueva, ya que solo lo vio una vez en una discoteca y en la casa de un amigo en común. La ‘Chama’ explicó que el futbolista intentó coquetear con ella, pero ella lo rechazó de inmediato y hasta lo amenazó de avisarle de su comportamiento a su esposa. De hecho, la venezolana confirmó que tuvo contacto con Pamela López.

Alexandra Méndez le responde fuerte a Pamela López

En una reciente entrevista en 'Magaly TV, la firme', Alexandra Méndez negó las declaraciones de Pamela López, quien dijo que ella estuvo en la casa de un familiar de Christian Cueva. Además, afirmó que intentó advertir a Pamela sobre el comportamiento del futbolista.

"Ni me escribió a mí invitándome a una casa porque no acepté... Ahora ella habla mal de mí, me quiere dejar mal como mujer cuando yo empaticé con ella y le escribí para contarle la verdad sobre lo que hacía su esposo. Eso me entristece", fueron las declaraciones de la 'Chama'.

La modelo venezolana contó que, tras la emisión de su participación en 'El valor de la verdad', donde reveló que Christian Cueva intentó coquetearle pero ella lo rechazó, Pamela López le escribió para pedirle más detalles. Sin embargo, Alexandra le sugirió que hablara directamente con su esposo. Además, la venezolana lamentó que López responsabilizara a otras mujeres por la mala conducta de ‘Aladino’.

"El único responsable aquí, y le dije yo a ella en los mensajes, es tu esposo. Incluso, si tú ves a una mujer tan cegada, aunque no sé las razones, no la juzgo. Pero sí me molesta que venga mujeres como ella a dejar mal a otras y no se fijen en quien realmente debía respeto", expresó, evidenciando su malestar.

Alexandra Méndez rechazó a Christian Cueva

En su conversación con Magaly Medina, Alexandra Méndez insistió en que nunca tuvo un romance con Christian Cueva. Aunque él intentó coquetearle, ella lo rechazó y decidió escribirle a Pamela López para informarle sobre lo sucedido.

"Lo único que pasó con él fue lo que conté en 'El Valor de la Verdad'. No tuve nada con él, lo chotié, pero sí lo conocí en una reunión. Cuando me estuvo afanando, le puse un parado y le escribí a su pareja para que me dejara tranquila", afirmó la modelo venezolana.

Finalmente, la 'Chama' dejó en claro que nunca sintió algún tipo de atracción por 'Aladino': "No me gusta Christian Cueva, yo salgo con los hombres que me gustan y él me parece horrible".