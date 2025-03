Macarena Vélez fue la protagonista de un reciente ampay de Magaly Medina. El equipo de la popular 'Urraca' captó los precisos instantes en los que se ve a la 'Mujer increíble' en total estado de ebriedad, saliendo de una discoteca del sur de Lima, en la cual, se encontraba con Juan Ichazo, aún esposo de Johana 'La nena' Cubillas. La expareja de la hija de Teófilo Cubillas tuvo que ayudar a la exchica reality y la cargó para hacerla entrar a su domicilio.

Al ver estas imágenes, Johana no dudó en pronunciarse y calificó el acto como "vergüenza ajena". Además, indicó que ya habló con su expareja y resaltó que no desea que Macarena esté cerca a sus hijos. "Él sabe perfectamente que, a mi alrededor, y cerca de mis hijos no va a estar con esa chica porque ya se lo he dicho", expresó.

¿Qué dijo Johana Cubillas sobre las imágenes de su expareja con Macarena Vélez?

Tras las imágenes de Macarena Vélez en estado de ebriedad en Punta Hermosa, la producción de 'Magaly TV, la firme' se comunicó con Johana Cubillas, expareja y madre de los hijos de Juan Ichazo, quien ya ha manifestado en anteriores oportunidades su desacuerdo con la relación entre su aún esposo y la exchica reality.

Según indicó Cubillas, Ichazo estaría mostrando una actitud totalmente distinta a cuando estaban juntos, ya que en aquel entonces era más hogareño. "Nosotros, en todo el tiempo que hemos estado juntos, nunca hemos salido a ningún lado, porque yo no tomo alcohol ni me gusta la noche", indicó.

Johana Cubillas revela conversación con Juan Ichazo, padre de sus hijos

Además, Johana Cubillas expresó su desconcierto por las imágenes de Macarena Vélez en estado de ebriedad y dejó un contundente mensaje para Juan Ichazo, padre de sus hijos. "Me da vergüenza ajena, pero ya es su roche. Yo estoy durmiendo acá con mis hijos mientras él está juergueando en el sur cargándola, mejor que venga a cargar a sus hijos", expresó.

"Con Juan yo hablé directamente y le dije que él con su vida puede hacer lo que le venga en gana, que él podía estar con las chicas que él quisiera, pero que lo haga en cuatro paredes por la tranquilidad y paz mental de mis hijos y la mía, es lo único que le pedí", sentenció la 'Nena' Cubillas.