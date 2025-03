Macarena Vélez se ha convertido en el centro de atención tras un ampay que la muestra en estado de ebriedad, siendo cargada por su aún esposo, Juan Ichazo. Este incidente provocó que Johana ‘Nena’ Cubillas, hija del famoso futbolista Teófilo Cubillas, la criticara públicamente. Sin embargo, la exchica reality no tardó en responder a los comentarios, aclarando que no piensa entrar en polémicas ni juzgar a quien no conoce.

En una serie de declaraciones, Vélez dejó en claro que no es el tipo de persona que se ve afectada por las opiniones ajenas y recalcó que disfruta de su vida social sin hacerle daño a nadie. A continuación, te contamos los detalles de su respuesta ante los ataques recibidos.

Macarena Vélez responde a ataques de 'Nena' Cubillas

Macarena Vélez no dudó en pronunciarse después de que Johana ‘Nena’ Cubillas la criticara por su comportamiento en el ampay en el que aparece completamente borracha y siendo cargada por su esposo, Juan Ichazo. La exchica reality decidió restarle importancia a las declaraciones de Cubillas, enfatizando que no la conoce y que no tiene intención de hablar mal de alguien a quien no ha tratado personalmente.

“De verdad te digo de todo corazón, yo no pienso hablar absolutamente nada menos de ella porque no la conozco”, aseguró Vélez, transmitiendo su deseo de mantenerse al margen de las críticas. “¿Que me guste salir de fiesta? Creo que no le hago daño absolutamente a nadie. Soy una persona que le encanta viajar, ir de fiesta, hacer planes, disfrutar de la vida”, añadió la influencer.

Vélez también aprovechó la oportunidad para señalar que los medios han amplificado desproporcionadamente el tema, dándole una dimensión mucho mayor de la que realmente tiene. La exchica reality manifestó que, en la televisión, los hechos a menudo son exagerados, y en su caso no fue diferente. “Acá en la televisión todo lo exageran y lo ponen como si fuera diario”, concluyó.