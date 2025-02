Johana Cubillas, hija del reconocido futbolista Teófilo Cubillas, reaccionó luego de que se difundieran imágenes de su expareja, Juan Ichazo, besándose con la exchica reality Macarena Vélez. Aunque tanto Ichazo como Vélez han negado cualquier tipo de vínculo sentimental, las declaraciones de 'La Nena' dejó a muchos sorprendidos.

Durante la conversación, Johana Cubillas mostró claramente su incomodidad con la situación sentimental actual de su expareja, padre de sus dos hijos y con quien sigue legalmente casada a pesar de haberse separado en enero de este año.

Johana Cubillas reaccionó a imágenes de su expareja besándose con Macarena Vélez

En la última emisión de 'Amor y Fuego', transmitida el 27 de febrero, se mostraron imágenes de Macarena Vélez besándose apasionadamente con el argentino Juan Ichazo. El programa se comunicó con Johana Cubillas para conocer su opinión sobre el posible nuevo romance de su aún esposo. Al respecto, la hija del 'Nene' no ocultó su incomodidad ante la situación.

"Me da asco, ¿me entiendes? Entonces, te mentiría si te digo que no. Me afecta porque es un tipo con el que he estado casada 6 o 7 años y verlo ahora en estas, eso me da asco porque me digo: ¿con quién estuve casada?", declaró Cubillas, evidenciando su decepción ante las imágenes del padre de sus hijos.

Asimismo, Johana Cubillas declaró que no estaba segura de si la relación entre Macarena Vélez y Juan Ichazo comenzó mientras aún estaban juntos. "Eso sí no tengo ni idea, después de lo que he visto hoy, ¿qué te puedo decir? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. No me sorprende. Me sorprende igual toda la situación en la que me ha involucrado. Me sorprende la forma, eso sí, la verdad que no me lo esperaba", expresó.

Johana Cubillas revela que trabajó con Macarena Vélez

Por otro lado, Johana Cubillas reveló que previamente daba 'canje' a Macarena Vélez en su negocio de bikinis y que, además, se conocían desde el colegio, compartiendo varios amigos en común. "Yo tengo una marca de bikinis que se llama 'Arena Gold' y Macarena me pedía bikinis, y se los mandaba siempre. Macarena es de mi colegio, es amiga de mis amigas y alguna vez hemos hablado. Si te dice que no, te está mintiendo", afirmó 'La Nena', dejando claro que ya tenían un vínculo antes de que se revelara el romance entre Macarena y Juan Ichazo.

Finalmente, la hija de Teófilo Cubillas aprovechó para criticar a su expareja, al señalar que hacía buen 'match' con la exchica reality, ya que ambos carecerían de inteligencia emocional. "No, si es una chibola y es loquita pues, la ven todos los fines de semana tirada borracha. Por lo que veo, tiene menos inteligencia emocional que Juan incluso. Entonces, ¿qué te voy a decir? Se juntaron, como que match perfecto, ni Tinder los juntaba tan bien", sentenció.