Johana Cubillas expone la razón del fin de su matrimonio con Juan Ichazo, saliente de Macarena Velez: “Se conformaba con poco”

Johana Cubillas, hija del legendario futbolista peruano Teófilo Cubillas, se contactó con el programa de Magaly Medina para expresar su rechazo a la presunta relación entre su todavía esposo y padre de sus dos hijos, Juan Ichazo, y la exchica reality Macarena Vélez. Durante la conversación, reafirmó su deseo de que la modelo se mantenga alejada de sus hijos, especialmente tras la difusión de imágenes en las que Vélez aparece en estado de ebriedad y siendo cargada por Ichazo en horas de la mañana.

Ante esto, Magaly Medina no pudo evitar preguntarse qué llevó al fin del matrimonio entre Cubillas e Ichazo, considerando que hasta el año pasado se mostraban felices e incluso recibieron juntos el Año Nuevo en Estados Unidos. Finalmente, la llamada ‘Nena’ decidió romper su silencio y hablar sobre el tema por primera vez.

Johana Cubillas revela la razón de su ruptura con Juan Ichazo

Johana Cubillas reveló que su matrimonio con Juan Ichazo, coach de salud, llegó a su fin en enero de 2025, pero aclaró que la separación no se debió a una infidelidad. “Decidí separarme porque la situación era insoportable. Teníamos visiones y ambiciones distintas. Siempre quiero lo mejor para mí, quiero más, y no íbamos en la misma dirección. Él se conformaba con poco, y eso no me gustaba, por eso decidí terminar la relación”, explicó.

Además, Johana compartió un aspecto personal de su vida al confesar que sufre de ataques de pánico y ansiedad desde hace cinco años, lo que la llevó a desarrollar una dependencia emocional hacia Ichazo. “Gracias a Dios, me trato desde hace un año”, afirmó. Ante esto, Magaly Medina comentó que las personas con vacíos emocionales suelen aferrarse a quienes carecen de objetivos y ambición.

Johana afirma que Juan Ichazo hizo llorar a su hijo para irse con Macarena Vélez

Johana Cubillas reveló que Juan Ichazo incumplió una promesa hecha a su hijo. Según su testimonio, su expareja había acordado pasar tiempo con el menor, pero en lugar de ello, decidió irse con Macarena Vélez a un yate para grabar contenido para las redes sociales de la influencer.

"Adicional a esto, hoy veo que han grabado un reel (video). Juan le dijo a mi hijo mayor de 5 años que hoy iba a venir a verlo y me dijo que no pudo por trabajo. Luego, entro a Instagram y veo que han estado grabando estup... y por eso ha dejado a mi hijo llorando acá. Más que nada, por eso estoy hablando acá", compartió Cubillas al programa de Magaly Medina