El ampay de Macarena Vélez en estado de ebriedad, difundido el pasado lunes 3 de marzo en el programa de 'Magaly TV, la firme', ha desatado todo el rechazo de Johana Cubillas, hija de Teófilo Cubillas, en su contra. La exchica reality se encontraba acompañada del aún esposo de la 'Nena', por lo cual, la deportista se mostró totalmente indignada y calificó las acciones de la 'Mujer increíble' como "vergüenza ajena".

Sin embargo, no todo habría quedado ahí. En una reciente comunicación en vivo con el programa de Magaly Medina, la 'Nena' volvió a expresar su malestar por las 'salidas' de Juan Ichazo, el padre de su hijo, con Macarena. Además de los fuertes mensajes contra la influencer, Cubillas también acusó a Ichazo de mal padre, ya que, según reveló, le habría prometido pasar el día juntos, algo que no cumplió, ya que, prefirió grabar videos para las redes sociales de Vélez.

Johana Cubillas hace fuerte acusación contra el padre de su hijo

Luego de expresar continuamente su rechazo por las actitudes de Macarena Vélez, Johana Cubillas manifestó que tuvo una seria conversación con Juan Ichazo, su aún esposo. En esta plática, ella le dejó en claro que no permitiría que la exchica reality se acercara a sus hijos debido a que no comparte su accionar. "Lo he hablado con él y se lo he dejado claro, pero no sé si él no ha entendido bien, por eso, prefiero dejarlo claro por todos los medios posibles de que no quiero que ella se acerque a mis hijos", expresó.

Asimismo, causó gran sorpresa al revelar que Ichazo le hizo una falsa promesa a su menor hijo. Según contó la hija de Teófilo Cubillas, Juan iba a pasar el día con su hijo, sin embargo, esto no fue así, ya que se fue con Macarena Vélez a un yate a grabar contenido para las redes sociales de la también influencer.

"Adicional a esto, hoy veo que han grabado un reel (video). Juan le dijo a mi hijo mayor de 5 años que hoy iba a venir a verlo y me dijo que no pudo por trabajo. Luego, entro a Instagram y veo que han estado grabando estup... y por eso ha dejado a mi hijo llorando acá. Más que nada, por eso estoy hablando acá", sentenció la 'Nena' Cubillas.

¿Qué video grabó el aún esposo de la 'Nena' Cubillas con Macarena Vélez?

En horas de la mañana del miércoles 5 de marzo, Macarena Vélez se mostró muy afectada por una broma que Edson Dávila le hizo en 'América hoy' debido al reciente ampay en estado de ebriedad. La influencer estuvo al borde del llanto y aseguró que no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de bromas, además de responder a las críticas de la 'Nena' Cubillas por su accionar.

Sin embargo, pese a este incidente, la expareja de Said Palao no se hizo problemas en publicar un video parodiando las recientes imágenes de las que fue protagonista. "Cuando alguien te cargue como Juan cargo a macarena … ahí es", posteó en sus redes sociales, desatando todo tipo de comentarios.