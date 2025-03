El productor Nilver Huarac se pronunció sobre el regreso de 'La movida de los sábados', el emblemático programa musical que marcó una era en la televisión peruana. Sin embargo, la polémica surgió cuando Janet Barboza, su expareja y exconductora del espacio, aseguró que fue ella quien creó el concepto y la estructura del show.

Ante estas declaraciones, Huarac no dudó en responder con ironía, minimizando la versión de Barboza y reafirmando que el programa es de su autoría. Además, deslizó que la conductora estaría “picona” por no formar parte del relanzamiento. “Yo quiero zanjar quién es el dueño de 'La movida de los sábados'. Tengo que aclarar que yo lo he creado”, expresó en una entrevista para 'Préndete'.

Nilver Huarac le responde a Janet Barboza

El productor fue más allá y, con un tono sarcástico, le recordó a Janet Barboza su pasado en común, asegurando que no puede dejar de hablar de él. “Yo no puedo ponerme a pelear con una dama, más si es la madre de mi hija. Ya Janet, tú creaste el nombre, casi lo patentaste, las pautas y el concepto es obra tuya. Tengo que ser un caballero, además soy tu ex”, dijo con ironía.

Pero la controversia no terminó ahí. Nilver Huarac dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con Barboza en futuros eventos. "Creo que no puedes vivir sin mí", agregó, dejando entrever que, pese a las diferencias, aún existe un vínculo profesional entre ambos.

Nilver Huarac revela que ya no vive con Janet Barboza

Hace unos días, en declaraciones para 'América hoy', Nilver Huarac también se pronunció sobre el tema y dejó en claro que el título del programa es propiedad de Panamericana Televisión, por lo que solicitó permiso directamente al canal. Además, el productor sorprendió al revelar que ya no vive con Janet Barboza, pues ella lo habría echado de la casa.

"Yo no estoy hace un mes en la casa, ya me botó", reveló entre risas, admitiendo que su convivencia con Janet llegó a su fin. Además, mencionó que aún tiene pertenencias en la vivienda: "Lo único que tengo que hacer es recoger a mis mascotas, a mis tres perros y a mis tres gatos".