La polémica en torno a Nilver Huarac y Janet Barboza sigue escalando luego del regreso de 'La movida de los sábados', programa que ahora es conducido por Alondra Huarac. La presentadora mostró su descontento por no haber sido consultada sobre el uso del nombre del programa, asegurando que le pertenece y que debieron pedirle autorización antes de su relanzamiento.

Sin embargo, en la última edición de 'América hoy', Nilver Huarac se pronunció sobre el tema y dejó en claro que el título del programa es propiedad de Panamericana Televisión, por lo que solicitó permiso directamente al canal. Además, el productor sorprendió al revelar que ya no vive con Janet Barboza, pues ella lo habría echado de la casa.

Nilver Huarac confirma que ya no vive con Janet Barboza

Uno de los momentos más sorprendentes de su declaración fue cuando Nilver Huarac confesó que Janet Barboza lo echó de su casa hace un mes. Durante su entrevista, el productor fue consultado sobre la falta de comunicación entre ambos, a lo que respondió:

"Yo no estoy hace un mes en la casa, ya me botó", reveló entre risas, admitiendo que su convivencia con Janet llegó a su fin. Además, mencionó que aún tiene pertenencias en la vivienda: "Lo único que tengo que hacer es recoger a mis mascotas, a mis tres perros y a mis tres gatos".

Por su parte, Janet Barboza también reaccionó a la controversia y expresó su molestia por no haber sido informada sobre el relanzamiento del programa. "Con lo que no estoy de acuerdo es que se hagan cosas a mis espaldas (...) Las épocas de 'Las movidas', cuando se hacían 35 puntos de rating, ya no van a volver", declaró la 'Rulitos'.

Nilver Huarac responde a Janet Barboza por 'La movida de los sábados'

En medio de la controversia, Nilver Huarac aclaró los derechos sobre el nombre de 'La movida de los sábados', enfatizando que no hubo ninguna irregularidad en su uso. "Es tan igual que cuando hicimos 'Alondra Huarac', es un trabajo de los dos", explicó, destacando que el programa tiene un significado especial para él y su familia. Asimismo, afirmó que actuó conforme a las normas:

"Ya no hay más que hablar. Yo le he pedido permiso al canal para usarlo ahora", aseguró en 'América hoy', dejando claro que no existe conflicto legal ni falta de respeto hacia Janet Barboza.