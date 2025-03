Nilver Huarac salió al frente para aclarar los recientes comentarios de Janet Barboza, quien expresó su malestar por no haber sido consultada sobre el relanzamiento del popular programa 'La movida de los sábados', ahora bajo la conducción de su hija Alondra Huarac. En una entrevista con Trome, el reconocido productor musical minimizó la polémica y afirmó, con tono humorístico, que su único rol es producir el espacio y que no contestará a críticas sin sentido

En declaraciones posteriores a 'América hoy', Nilver dejó claro que no necesitaba pedirle permiso a Janet Barboza para usar el nombre de 'La movida de los sábados', ya que el derecho sobre el nombre le corresponde al canal Panamericana Televisión. "No hay nada más que hablar", aclaró el productor, poniendo punto final al tema y enfatizando que no hay más que hablar al respecto.

Nilver Huarac responde con todo a Janet Barboza por 'La movida de los sábados'

Nilver Huarac fue tajante en su respuesta a Janet Barboza durante su entrevista en 'América hoy', dejando claro que el nombre de 'La movida de los sábados' o 'La súper movida' no es un tema de discusión personal. "Es tan igual que cuando hicimos 'Alondra Huarac', es un trabajo de los dos", expresó el productor musical, destacando que, aunque el programa tiene un valor sentimental para él y su familia, la patente del nombre corresponde al canal Panamericana Televisión. "Ya no hay más que hablar. Yo le he pedido permiso al canal para usarlo ahora", agregó con firmeza, asegurando que no hay conflicto legal ni falta de respeto hacia nadie.

A pesar de su postura, Nilver no descartó la posibilidad de tener una conversación más adelante con Janet Barboza para aclarar el asunto de manera privada. "Ya llegará el momento de aclararlo con una cenita en la que van a estar Alondra, Antonella, Janet, Lizet y yo", comentó con un tono más relajado, dejando abierta la puerta a una futura reconciliación en un ambiente más distendido.

Lizet Soto responde a Janet Barboza por críticas a 'La movida de los sábados'

Durante su intervención en 'Todo se filtra', Lizet Soto, madre de Alondra Huarac, no tardó en responder a las declaraciones de Janet Barboza. Al ser preguntada por Kurt Villavicencio si las palabras de la conductora le habían afectado, Soto admitió su sorpresa, aunque prefirió tomar la situación con humor. "Hasta el momento tenemos una muy buena relación. En realidad, me sorprendió, me sorprendió muchísimo, pero le agradezco mucho la publicidad", comentó entre risas, restándole importancia a la controversia.

Asimismo, la madre de la modelo dejó en claro que, según su entendimiento, el programa "La movida de los sábados" es propiedad exclusiva de su expareja, el reconocido productor de televisión y padre de Alondra. "Hasta donde yo sé, Nilver Huarac es el único creador y dueño de 'La movida de los sábados'", subrayó.