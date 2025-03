El productor Nilver Huarac no pudo evitar reírse al enterarse de las quejas de su exesposa Janet Barboza por el estreno de ‘La movida de los sábados’, programa cuyo nombre, según la popular ‘rulitos’, le pertenece. Ante esta polémica, Huarac no se quedó callado y le envió un mensaje contundente, asegurando que su hija, la modelo Alondra Huarac, fruto de su relación con la cantante Lizet Soto, representa la nueva generación y tiene todo el talento para brillar en la televisión.

La polémica comenzó cuando, durante la última edición de ‘El reventonazo de la Chola’, a Janet Barboza le preguntaron sobre el programa ‘La movida de los sábados’, que ella condujo con éxito de 1998 al 2004 y que se estrenará este 15 de marzo. Ante ello, la conductora no dudó en expresar su molestia y dejó en claro que el nombre le pertenece. “Me hubiese gustado que, al menos, me pidan permiso, porque ese nombre me pertenece. Pero vivimos tiempos en los que ya no se respeta la trayectoria”, comentó indignada la presentadora de 'América hoy'.

¿Qué le respondió Nilver Huarac a Janet tras sus críticas a ‘La movida de los sábados’?

Nilver Huarac, conocido por ser el descubridor de talentos en la cumbia peruana y productor del icónico programa ‘La movida de los sábados’ en los años 90, que impulsó la carrera de Janet Barboza, defendió la labor de su hija como la nueva presentadora. “A ella (Janet) y a todas. Ahora le toca a mi hija y será una digna representante de la cumbia. (Alondra) Es sangre nueva, la nueva generación”, señaló muy contento a Trome.

Al ser consultado sobre si la incomodidad de Janet Barboza podría deberse a celos, Nilver Huarac optó por evitar la polémica y resaltó las cualidades de su exesposa. “No creo, Janet es una mujer muy positiva y solidaria”, respondió.

Nilver Huarac le recomienda a Janet Barboza que se enfoque en su programa

Nilver Huarac tampoco no se quedó callado ante las declaraciones de Janet Barboza, quien aseguró que el nombre de ‘La movida de los sábados’ le pertenece y que debieron pedirle permiso para usarlo. Con su característico sentido del humor, el productor respondió en entrevista con Trome: “Ja, ja, ja, ya le pediremos permiso en su momento. Que se dedique a seguir brillando en su programa (América Hoy).”

Además, cuando le mencionaron la supuesta propiedad del nombre, Huarac aprovechó para lanzar una respuesta irónica. “Ja, ja, ja, ahora habrá que averiguar de quién es el apellido Barboza o Huarac. No me había percatado de eso, yo solo me dedico a producir. ¿Para qué me voy a pelear si ni siquiera hemos empezado?”, comentó, dejando claro que no piensa entrar en polémicas.