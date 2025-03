El conocido productor musical Nilver Huarac se pronunció tras los recientes comentarios de Janet Barboza, quien expresó su molestia por no haber sido consultada sobre el relanzamiento del programa ‘La movida de los sábados’, ahora con la conducción de Alondra Huarac. Durante una entrevista con Trome, Huarac respondió con humor y minimizó la polémica, asegurando que su único rol es producir el espacio televisivo y que no se detendrá en conflictos innecesarios.

La controversia comenzó cuando, en ‘El reventonazo de la Chola’, Janet Barboza afirmó que el nombre del programa le pertenece y que deberían haberle pedido permiso antes de su regreso. “Me hubiese gustado que, al menos, me pidan permiso, porque ese nombre me pertenece. Pero vivimos tiempos en los que ya no se respeta la trayectoria”, declaró la conductora de ‘América hoy’.

Nilver Huarac responde con ironía a Janet Barboza

Ante las declaraciones de Janet Barboza, Nilver Huarac no tardó en reaccionar y, con su característico humor, dejó en claro su postura. “Ja, ja, ja, ahora a saber de quién es el apellido Barboza o Huarac. No me percaté de eso, yo solo me dedico a producir. Para qué me peleo, ni siquiera hemos empezado”, expresó en la entrevista con Trome.

Cuando se le consultó si Barboza podría estar celosa del nuevo formato del programa, el productor musical negó esa posibilidad, pero deslizó un comentario que generó más revuelo: “No creo, Janet es una mujer muy positiva, solidaria. (...) De repente por mí, quiere que le pida permiso de todo, como vivo en su casa, ja, ja, ja”.

Además, se pronunció sobre la polémica en torno al nombre del programa 'La movida de los sábados'. Mientras Janet Barboza sostiene que le pertenece, Nilver Huarac ha preferido mantenerse al margen de la disputa legal y enfocarse en la producción del show. “Ja, ja, ja, ya le pediremos permiso en su momento. Que se dedique a seguir brillando en su programa ('América hoy')”, comentó el productor, minimizando la controversia.