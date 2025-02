Amy Gutiérrez, conocida por su popularidad en la música peruana, ha decidido romper su silencio y hablar sobre su situación sentimental. La cantante confirmó que está saliendo con José Carlos García, uno de los bailarines y cantantes de su orquesta, quien también fue pareja de Claudia López, una de sus exbailarinas. Después de semanas de especulaciones y rumores, Amy aclaró los hechos en una entrevista, señalando que su relación con José Carlos no es tan reciente ni tan simple como lo han presentado en los medios.

Gutiérrez explicó que su vínculo con él comenzó como una amistad cercana y que con el tiempo se fue desarrollando en algo más. Además, subrayó que la relación no tiene que ver con la salida de Claudia López de su orquesta, tal como lo había señalado la bailarina en un comunicado en Instagram.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre las acusaciones de Claudia López?

En relación a las fuertes declaraciones de Claudia López, quien afirmó que Amy la había sacado de la orquesta para quedarse con su exnovio, la cantante no dudó en aclarar que hay una historia más profunda detrás de lo que se está diciendo en los medios. "Lo que vieron, lo vieron. No estoy en una relación, pero sí, estoy conociendo a una persona con la que estoy involucrada, no solamente por lo que están hablando en televisión y en todos lados, ha sido mi mejor amigo por muchos años", dijo Amy Gutiérrez, haciendo referencia a los videos que fueron filtrados, donde se la ve muy cercana con José Carlos.

Amy también dejó en claro que no tiene intención de seguir hablando sobre el tema. “Hay una verdad y hay una historia detrás de todo lo que se ha estado diciendo. Esa persona también trabaja conmigo en producciones de canciones, etc. No quiero tocar mucho tema porque no quisiera dar explicaciones, lo que vieron, vieron”, afirmó la cantante, aclarando que su enfoque está en su carrera musical y no en los rumores que giran sobre su vida personal.