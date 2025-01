En una reciente entrevista para el programa 'Amor y fuego', Claudia López Mejía, exbailarina de Amy Gutiérrez, realizó fuertes declaraciones que han generado polémica en el mundo del espectáculo. Según López, la reconocida cantante habría intervenido en su relación con José Carlos García, actual director musical de la orquesta de Daniela Darcourt.

La artista, quien mantenía una amistad cercana con Amy Gutiérrez, explicó que solía compartir con ella los problemas que tenía en su relación de pareja e incluso mostró sorpresivos chats que avalan su versión. Sin embargo, en octubre, según su lo que comentó, descubrió una supuesta infidelidad que involucraría a la intérprete de salsa. Este hecho marcó el fin de su relación con García y desató una serie de tensiones.

Exbailarina de Amy Gutiérrez hace fuerte acusación en contra de la cantante

Claudia López reveló que su relación con José Carlos García enfrentaba dificultades desde hace meses, pero nunca imaginó que su entonces amiga, Amy Gutiérrez, estuviera involucrada. Según relató en 'Amor y fuego', todo comenzó a desenredarse días antes de que decidiera mudarse. "Cuando reventó la bomba en octubre, yo me alejé de él porque quería seguir teniendo contacto conmigo. No sabía por qué estábamos mal, pero luego me enteré de todo", comentó.

López también expuso una situación que llamó particularmente su atención: descubrió conversaciones entre José Carlos y Amy Gutiérrez en un dispositivo iPad. "Nunca me dio la cara. Solamente reaccioné mal y respondí a las conversaciones que tenían ellos. Automáticamente, como era el iPad, borraron todo. Me imagino que fue José Carlos o ella misma", señaló.

Claudia López revela más detalles del fin de su amistad con Amy Gutiérrez

El momento más impactante para Claudia ocurrió semanas después de haber terminado con García. Según explicó, cuando aún existía un vínculo ocasional entre ambos, descubrió algo que le confirmó sus sospechas: "Hace dos semanas estuve con él y vi historias donde Amy Gutiérrez sale con ropa de él. Le pregunté y me respondió: ‘¿Qué querías? Tú no querías regresar conmigo’. Prácticamente, eligió lo más fácil", aseguró López Mejía, dejando en claro su molestia.

Por último, la exbailarina expresó que se sintió traicionada tanto por su expareja como por quien consideraba una amiga cercana. Aunque decidió terminar definitivamente su relación, sus declaraciones han levantado interrogantes entre los seguidores de ambas artistas, quienes buscan respuestas sobre lo ocurrido.