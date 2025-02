Amy Gutiérrez se encuentra nuevamente en el ojo público luego de las recientes acusaciones de su exbailarina, Claudia López, quien insinuó que una artista había interferido en su relación. Las especulaciones aumentaron cuando imágenes de Gutiérrez y José Carlos García, expareja de López, comenzaron a circular en redes sociales.

En medio de la polémica, la cantante decidió romper su silencio durante su aparición en la ceremonia de los Premios Cape de la Música, donde entregó el reconocimiento a Eva Ayllón como la mejor artista criolla del año.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre las acusaciones de Claudia López?

La tensión entre Amy Gutiérrez y su exbailarina, Claudia López, se intensificó cuando esta última insinuó que una artista podría haber jugado un papel en su relación. Aunque López no mencionó nombres directamente, sus comentarios fueron suficientes para desatar una ola de especulaciones sobre la vida personal de la cantante.

En declaraciones para el diario Trome, Amy respondió de evasiva a las acusaciones: “No me estoy ocultando, estoy aquí y me voy a trabajar, a cantar. No tengo nada que decir”. Con estas palabras, Gutiérrez se retiró del lugar rápidamente y afirma que seguirá con su carrera musical.

Amy Gutiérrez fue ampayada con la expareja de Claudia López

A la controversia se sumaron unas imágenes difundidas por la tiktoker 'La Mana', donde se podía ver a Amy Gutiérrez abrazando a José Carlos García, exnovio de su bailarina Claudia López. Las imágenes, tomadas en una cafetería, mostraban una actitud cercana entre ambos, lo que inmediatamente despertó los rumores sobre una posible relación sentimental. Aunque en las fotos no se veía claramente el rostro de los involucrados, la prenda que llevaba Amy en ese momento ya había sido vista anteriormente, lo que confirmó su identidad y dio pie a más especulaciones.

La influencer no dudó en destacar estos detalles, lo que contribuyó a aumentar el interés público sobre la relación entre Amy y García. Sin embargo, la cantante optó por mantenerse al margen de las especulaciones y continuó con su agenda profesional sin hacer comentarios adicionales sobre el tema.