La cantante Amy Gutiérrez está en el centro de una controversia luego de que Claudia López Mejía, una bailarina que trabajó con la artista, la acusara públicamente de haberse involucrado sentimentalmente con su pareja y de despedirla de manera arbitraria. Aunque inicialmente López no mencionó nombres, la tiktoker ‘La Mana’ corroboró que la joven fue parte del equipo de Amy durante varios años, antes de pasar a trabajar con Daniela Darcourt en octubre de 2024.

Entre sus declaraciones en Instagram, Claudia López afirmó: “Engañaste a tu novio con su mejor amigo... ¡Con su mejor amigo! Y la novia del amigo era tu amiga. Te encanta tener lo que no es tuyo”. Asimismo, aseguró que su despido fue producto de una represalia personal: “Mientras te metías con mi novio, me botaste de la orquesta con el pretexto de haber bailado con una artista a la que claramente no le llegas ni a los talones”.

'La Mana' publica imágenes comprometedoras de Amy Gutiérrez

El 23 de enero, la tiktoker ‘La Mana’ volvió a abordar la polémica al publicar imágenes que, según ella, confirmarían las acusaciones de Claudia López. En el video, se observa a Amy Gutiérrez saliendo abrazada de una cafetería junto a José Carlos García, quien sería la expareja de la bailarina. La creadora de contenido aseguró que se trataba de la cantante, ya que Amy habría subido un video en TikTok ese mismo día con la misma ropa que aparece en las imágenes.

En el video, se ve cómo José Carlos abre la puerta de un taxi para Amy, quien sube al vehículo. Esto generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios especulan que las acusaciones de Claudia López serían ciertas.

Horas después de la publicación, Claudia López comentó en los videos de Instagram y TikTok de ‘La Mana’, lo que muchos internautas interpretaron como una confirmación indirecta de lo ocurrido. Hasta el momento, Amy Gutiérrez no ha dado declaraciones oficiales, pero ha limitado los comentarios en sus redes sociales ante la avalancha de críticas.

Claudia López lanzó un nuevo mensaje en sus redes

El 22 de enero, Claudia López utilizó sus historias de Instagram para manifestar su intención de dar por concluida la polémica con Amy Gutiérrez, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar el tema si se realizan desmentidos. La bailarina agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró su sentir sobre la situación. "¿A quién le gusta ser engañado por una de sus mejores amigas? Eso es traición, ella jamás dio la cara, probablemente si lo hubiera hecho, no existiría ningún post", expresó López, haciendo alusión al motivo que detonó las acusaciones.

Asimismo, Claudia López señaló que existen más pruebas que respaldan sus declaraciones y personas involucradas en lo sucedido, aunque decidió no revelarlas por el momento para proteger a sus seres queridos. Sin embargo, lanzó una contundente advertencia: "Si esta persona sale a negar lo innegable y a defender lo indefendible aquí me tendrán nuevamente con todo y pruebas. No es fácil cuando de alguien del medio se trata".