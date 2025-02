A pesar de que intentó no entrar en una nueva polémica, Daniela Darcourt ha confirmado su conocimiento sobre la bailarina Claudia López, quien insinuó que Amy Gutiérrez tuvo un papel en la complicación de su relación.

Todo comenzó cuando Amy Gutiérrez fue protagonista de una polémica, tras las insinuaciones de Claudia López, su exbailarina. Esta joven sugirió que la salsera había traicionado su amistad al intervenir en su vida amorosa, intentando coquetear con su pareja de ese entonces. Por su parte, Amy se ha mantenido al margen de esta controversia, evitando dar declaraciones sobre el tema.

Daniela Darcourt y su particular mensaje

Las cámaras de ‘Más espectáculos’ le consultaron a Daniela Darcourt, tras la polémica situación que atraviesa Amy Gutiérrez, por lo que no dudó en aclarar cuál es su postura. La cantante señaló inicialmente que no estaba muy informada de la polémica, pero cuando le mencionaron más detalles del tema, no dudó en mandarle un mensaje a su colega.

“Lo único que le puedo decir a Amy es que le deseo todo lo mejor en su carrera y su vida personal”, expresó la salsera ante las cámaras. Sin embargo, Daniela Darcourt dejó en claro que prefiere no opinar sobre la vida de los demás, mandando un contundente mensaje: “Ya estamos bien grandes como para saber qué hacemos. Yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en la mía”.

Por su parte, Amy Gutiérrez, al ser consultada sobre estas acusaciones, optó por no brindar declaraciones detalladas, limitándose a un simple: “No voy a decir nada”, ante las cámaras de los medios de comunicación.

Daniela Darcourt confirmó que conoce a la bailarina

Por otro lado, Daniela Darcourt reveló que en algún momento colaboró con Claudia López, la bailarina que ha realizado acusaciones en contra de Amy Gutiérrez. No obstante, enfatizó que no forma parte de su círculo cercano.

“Yo conozco a Claudia por el medio del baile, porque también ha sido parte de mi escenario en su momento, en la última presentación que tuve, porque hice casting y ella formó parte de eso. Más no te puedo decir porque al final del día no es que compartamos o que estemos en un mismo ambiente”, concluyó al respecto.