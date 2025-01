Amy Gutiérrez ha sido objeto de críticas tras las acusaciones de su exbailarina, Claudia López Mejía. Esta última afirmó que una cantante peruana había interferido en su relación amorosa y que, además, fue despedida de manera injusta de la orquesta. Aunque Claudia no reveló nombres, numerosos usuarios en redes sociales han interpretado que sus declaraciones apuntan a Gutiérrez.

En medio de toda esta polémica, se recordó la vez que Mayra Goñi acusó a Amy Gutiérrez de aparentemente haber coqueteado con su novio de ese entonces, ya que la cantante resaltó que no tenía problemas para ‘fluir’ con Nesty, expareja de Goñi.

¿Qué fue lo que mencionó Mayra Goñi?

El tiktoker Ric de La Torre publicó un video que ha reavivado la controversia en torno a la salsera Amy Gutiérrez, recordando una acusación que surgió hace un par de años. En 2020, la actriz Mayra Goñi expresó su malestar ante los medios debido a comentarios realizados por la joven cantante, quien en ese momento era su amiga.

Según el extracto del video que compartió el tiktoker, Mayra Goñi acusó a Amy Gutiérrez de querer ‘fluir’ con su novio si llegaba a darse un beso en el escenario con él. Evidentemente, la molestia de la joven actriz fue evidente, resaltando que quedó decepcionada de la cantante porque pensó que respetaba su relación.

“Fue ella quien dijo: ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque, siendo mi amiga, sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, señaló Goñi hace años.

¿Cuál es la polémica de Amy Gutiérrez?

La polémica se originó cuando Claudia López, exbailarina de Amy Gutiérrez, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que denuncia que una conocida cantante habría aprovechado los conflictos en su relación para distanciarla de su pareja, con el fin de iniciar un romance con él.

“Quítense la venda de los ojos cuando admiren a personas mediáticas. Me atrevo a escribir todo esto porque no sabía cuántas personas están implicadas en esto... y a cuántas ha lastimado. Si vas a hacer perrad***, da la cara. Ah, pero sin llorar porque te encanta ser la víctima. Las mentiras son una marca en tu vida. Engañaste a tu novio con su mejor amigo... ¡con su mejor amigo! Y la novia del amigo era tu amiga. Eso y no hablo de solo cosas”, escribió dicha joven sin mencionar directamente a la salsera.