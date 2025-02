Karla Tarazona se sinceró en una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, donde abordó las críticas que ha enfrentado en redes sociales y en medios de comunicación tras oficializar su relación con Christian Domínguez. Como se recuerda, la conductora decidió retomar la relación con el cantante tras haberlo dejado años atrás debido a una infidelidad.

Sin embargo, Karla Tarazona dejó en claro que no le hace caso a las críticas y defendió su decisión de reanudar la relación. Asimismo, para sorpresa de muchos, la conductora de 'Préndete' no descartó la posibilidad de ampliar su familia con otro hijo junto a Christian Domínguez.

Karla Tarazona se defiende de las críticas tras retomar relación con Christian Domínguez

La conductora Karla Tarazona manifestó su confianza en que su actual relación con Christian Domínguez no repita los errores del pasado. A pesar de ser consciente de los riesgos que esto conlleva, afirmó que mantiene la esperanza de que esta vez la situación sea distinta. “Así como puede haber consecuencias malas, también puede haber consecuencias buenas. ¿Por qué siempre pensamos en lo malo y en lo negativo?”, argumentó para el medio 'Todo se filtra'.

Además, Karla Tarazona comentó que aceptará las consecuencias de sus decisiones, buenas o malas. Sin embargo, señaló que las personas que la critican no están en su lugar para juzgarla. “Nadie está en mi pellejo. Si yo consideré que era correcto darle una segunda oportunidad, es mi decisión y nadie tiene por qué inmiscuirse. Estamos tranquilos y felices. El tiempo da las mejores respuestas”, dijo, defendiendo su postura.

Karla Tarazona no descarta tener un hijo con Christian Domínguez

Por otro lado, Karla Tarazona sorprendió al afirmar que si su relación con Christian Domínguez va bien, no descartaría la posibilidad de tener otro hijo con el cantante de cumbia. No obstante, señaló que habían algunas condiciones necesarias para llegar a ese punto. Como se sabe, la conductora de 'Préndete' es madre de tres hijos, siendo el menor el fruto de su pasada relación con el líder de La Gran Orquesta Internacional, la cual terminó en medio de polémicas e infidelidades.

Finalmente, Karla Tarazona comentó que la posibilidad de ampliar la familia con Christian Domínguez no está fuera de los planes, pero enfatizó que antes era primordial tener una estabilidad económica y emocional. “Si todo va bien, si continuamos trabajando, porque la parte económica es importante para darle a nuestros hijos lo que merecen, y si mi cuerpo responde, no descarto la posibilidad. Y si Diosito quiere, vuelvo a tener un hijo. Tampoco me roba el sueño, hay responsabilidades que cumplir, no solamente económicas, sino también emocionales”, afirmó.