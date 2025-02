El romance entre Christian Domínguez y Karla Tarazona parece estar en su mejor momento. La pareja, que ha protagonizado diversas etapas en su relación, vuelve a acaparar la atención del público tras un inesperado gesto del cumbiambero. Durante un evento en Ventanilla, el cantante peruano le propuso matrimonio a la conductora de ‘Préndete’, dejándola sin palabras.

En una reciente entrevista para Trome, Karla Tarazona contó detalles de este emotivo momento y de las palabras que le dedicó el cantante. Aunque aún no ha dado una respuesta definitiva, dejó en claro que su vínculo con el padre de su hijo atraviesa un excelente momento.

La conmovedora pedida de matrimonio de Christian Domínguez a Karla Tarazona

El pasado fin de semana, Christian Domínguez y Karla Tarazona fueron invitados a participar como padrinos en un matrimonio masivo en Ventanilla. Durante la ceremonia, en la que numerosas parejas consolidaron su unión, los presentadores protagonizaron un inesperado momento romántico.

Según relató la conductora, el intérprete de cumbia se acercó a ella en medio del evento y le hizo una pregunta que la dejó completamente sorprendida: "¿Te quieres casar conmigo?". En un inicio, la conductora pensó que se trataba de una broma o una parte del espectáculo, pero pronto se dio cuenta de que la propuesta era genuina.

"Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos. No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad", fueron las palabras de Christian Domínguez, según reveló Tarazona.

Karla Tarazona todavía no responde al pedido de matrimonio de Christian Domínguez

A pesar de la emoción del momento, Karla Tarazona no respondió de inmediato a la propuesta de Christian Domínguez. En cambio, decidió escuchar a su pareja y reflexionar sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación. Tarazona afirmó que, aunque aún no tiene una decisión tomada sobre el matrimonio, se siente feliz y en paz con la relación que mantiene con el cantante.

"Le responderé cuando tenga claro lo que quiero, ya sea casarme o no. Lo importante es que seguimos juntos y no me siento presionada", explicó la conductora de televisión.