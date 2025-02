La reciente visita de Christian Domínguez a Cusco terminó envuelta en controversia luego de que se difundiera un video en el que el cantante aparentemente rechazaba una sorpresa organizada en su honor. En las imágenes, se observa al cumbiambero retirándose rápidamente del lugar, evitando la interacción con ‘El Patrón’ y ‘La Patrona’, figuras que intentaban homenajearlo.

Ante la ola de comentarios en redes, Karla Tarazona salió en defensa de su compañero en el programa ‘Préndete’, asegurando que el video fue manipulado para generar escándalo. “La gente cree que porque te llevan a un canje o algo, tienen derecho a hacer con tus videos lo que les da la gana, ese video se ha malinterpretado”, señaló indignada la presentadora.

Karla Tarazona cuestiona la polémica sorpresa a Christian Domínguez

Durante la transmisión de ‘Préndete’, Karla Tarazona no dudó en expresar su molestia por la forma en que el tema se hizo viral. “Qué pena que hagan estas cosas, la gente falta el respeto (...) Es todo el morbo que pueden generar”, afirmó, dejando claro su rechazo a la situación.

Por su parte, Christian Domínguez explicó que la sorpresa no tenía como finalidad homenajearlo, sino que buscaba atraer atención mediática. “Cuando escuché los nombres, me di cuenta de que no era un homenaje, querían hacerlo con más personas para generar el morbo (...) para fastidiar”, aclaró el cantante.

Christian Domínguez revela por qué evitó la sorpresa en Cusco

El intérprete de cumbia aseguró que no es la primera vez que empresarios y organizadores de eventos intentan vincularlo con personajes polémicos para atraer notoriedad. “Yo encantado de ayudar a la gente que emprende, pero una cosa es que me hagan una sorpresa a mí y otra es que intenten usar mi nombre para generar morbo”, sostuvo Domínguez.

Asimismo, detalló que se retiró del evento de manera educada, pues al notar la verdadera intención de la sorpresa, prefirió no participar. “Yo encantado, me sentaba y veía el baile para mí y para Gran Orquesta, pero no fue así. Al darme cuenta de lo que realmente querían hacer, simplemente agradecí y me retiré”, explicó el artista. Hasta el momento, los organizadores del evento en Cusco no han emitido declaraciones sobre la polémica.