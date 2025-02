Christian Domínguez y Karla Tarazona confirmaron que retomaron su relación, generando diferentes comentarios entre el público y medios de comunicación. El cantante de cumbia publicó un video el pasado miércoles 19 de febrero, en el que se les ve compartiendo momentos románticos en esta nueva etapa de su relación.

Tras hacer oficial su relación, Christian Domínguez y Karla Tarazona han sido blanco de constantes críticas. Una de las voces que se sumó a los cuestionamientos fue Roxana Molina, una de las figuras más populares en YouTube y redes sociales.

Roxana Molina se suma a las críticas contra la reconciliación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

En una reciente entrevista con Trome, Roxana Molina cuestionó la decisión de Karla Tarazona de retomar su relación con Christian Domínguez, a pesar de sus antecedentes de infidelidad. Cuando le preguntaron si podía invitar a Tarazona a su show, 'Cerrando ciclos', la figura de redes sociales lanzó fuertes declaraciones. "No, ya eso no tiene arreglo, aunque quizás ella cree que las personas infieles pueden cambiar y está bien. Igual soy fiel creyente de que las cosas malas te van a seguir pasando hasta que aprendas que por ahí no es", respondió.

Asimismo, Roxana Molina dejó entrever que no estaba convencida del cambio que han querido vender Christian Domínguez y Karla Tarazona ante el público. " Esperemos a ver si la vuelve a engañar, o si realmente cambió, o simplemente mejoró sus técnicas para no ser ampayado (risas)", se expresó la conocida influencer.

Karla Tarazona defiende su oficialización con Christian Domínguez

La conductora Karla Tarazona habló en su programa 'Préndete' tras confirmar su reconciliación con Christian Domínguez. Durante la emisión, explicó los motivos que la llevaron a darle una nueva oportunidad a la relación. "Decidimos no correr, sino caminar. De los errores se va aprendiendo. Hay muchas cosas que se tienen que sanar y se va avanzando. La voluntad de hacer las cosas bien está ahí", dijo la también locutora.

Finalmente, Karla Tarazona dejó en claro que aceptará las consecuencias de su decisión, sean buenas o malas. "Yo estoy asumiendo la responsabilidad de mis decisiones y si en este momento he tomado la decisión de dar esta segunda oportunidad, asumo las consecuencias de lo que vaya a venir", concluyó la pareja de Christian Domínguez.