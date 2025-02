En la reciente edición de 'Magaly TV la firme', transmitida el 20 de febrero, la conductora Magaly Medina no dudó en criticar la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Medina afirmó que la presentadora "lo recogió" después de la controvertida separación del cantante con Pamela Franco.

Magaly Medina opinó sobre la oficialización de la relación de Karla Tarazona y Christian Domínguez. La popular 'urraca' comentó que la conductora se encuentra inmersa en una relación amorosa ficticia, mientras que el cantante se está conformando con la protección que le ofrece su pareja tras su última ruptura por infidelidad.

Magaly Medina critica duramente la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Durante su programa, Magaly Medina no dudó en comparar a Christian Domínguez con un "perro callejero" que encontró refugio en los brazos de Karla Tarazona tras su polémica ruptura con Pamela Franco. “Él terminó su relación con Pamela Franco de la peor manera, con escándalos, infidelidades, y ¿dónde se refugió? En la casa de Karla. Ella lo apapachó, lo curó, lo consoló y él se quedó ahí, como esos perritos vagos de la calle que recogemos heridos, pulgosos, hambrientos y que te mueven la cola porque les das de comer”, empezó diciendo la periodista.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que Karla Tarazona se encargó de limpiar la imagen de Christian Domínguez, luego que él le fuera infiel a su expareja, Pamela Franco. “Ella puso todo de su parte para lavarle la cara a Christian. Lo preparó, lo talqueó, lo bañó, lo perfumó para ella. Tal vez pensó que él era el premio mayor, pero en las historias de amor no hay ganadores a la fuerza”, añadió.

Magaly Medina no cree en el amor de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Magaly Medina también analizó la última publicación en Instagram de Christian Domínguez, luego de hacer oficial su relación con Karla Tarazona, en donde menciona que ambos son un "buen equipo". Al respecto, la 'urraca' destacó que el cantante de cumbia no menciona estar enamorado. “Él en ningún momento habla de amor. No dice ‘estoy enamorado, he descubierto que me he enamora otra vez de ella’. Dice ‘somos tremendo equipo’, la pareja es tremendo equipo, pero no puede estar ausente del amor”, mencionó.

Finalmente, Magaly Medina dejó en claro que no le ve futuro a la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona, pues lo que ellos tendrían no sería amor. “Él estaba en una situación terrible. Se vio descubierto, perdió a una mujer de la que estaba enamorado (Pamela Franco). Estaba adolorido, estaba como esos ‘naufragos’ que están a punto de ahogarse y cogen cualquier tronco que encuentran por ahí. Así es como encontró a la Tarazona, pero eso no es amor. Es apego, no amor”, concluyó la popular ‘urraca’.