La reconciliación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, que muchos ya sospechaban, finalmente fue confirmada por los protagonistas. El cantante de cumbia publicó en Instagram un emotivo video junto a la presentadora confirmando que retomaron la relación, destacando el proceso de sanación y su firme propósito de consolidar un nuevo futuro juntos como familia.

Como era de esperarse, la confirmación de la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona generaron opiniones divididas. Varios usuarios recordaron que la pareja se separó anteriormente en medio de escándalos por una supuesta infidelidad. Incluso la modelo Grasse Becerra se pronunció al respecto y no dudó en aconsejar públicamente a su amiga.

Grasse Becerra aconseja a Karla Tarazona tras polémica reconciliación con Christian Domínguez

La modelo Grasse Becerra mostró su asombro ante la decisión de Karla Tarazona de retomar su relación con Christian Domínguez, e incluso recomendó públicamente que ambos busquen ayuda psicológica. Según afirmó la ex 'Chica de negro', no imaginaba que la conductora de 'Préndete' volviera a confiar en Domínguez, especialmente después de los polémicos episodios que atravesaron en el pasado. “Pensé que Karla era más inteligente. Me da pena porque la conozco, quizás nosotros no estamos viendo algo que ella ve en él. No hay duda de que Christian es un buen padre, un tipo que es la figura paterna para sus hijos porque lo quieren un montón. Pero más allá de eso, deberían de ir al psicólogo”, dijo en una entrevista para Trome.

Además, Grasse Becerra le pidió a Christian Domínguez a valorar y aprovechar esta segunda oportunidad que Karla Tarazona le está brindando. “Ya no creo que le dé más oportunidades porque es feo para una mujer estar en angustias cuando sabe que su pareja es infiel, que algo puede pasar sobre todo cuando se va de viaje”, señaló.

Grasse Becerra espera que Christian Domínguez haya cambiado

En otro momento, Grasse Becerra indicó que espera que Christian Domínguez haya dejado atrás sus controvertidas conductas del pasado. Debido a que es de conocimiento público que sus relaciones amorosas, en su mayoría, han terminado en medio de escándalos por infidelidades. “Considero a Christian como un hombre travieso por todo lo que hemos visto y ojalá que eso se haya acabado en su vida. Que se ponga las pilas y aproveche la oportunidad. Por mi parte, yo no regresaría con una expareja que me ha hecho tanto daño”, finalizó la ex de Joshua Ivanoff.

Por su parte, Christian Domínguez y Karla Tarazona se han mostrado felices y optimistas ante esta nueva etapa de su relación, asegurando estar comprometidos en fortalecer su vínculo familiar y superar juntos los errores del pasado. “Un capítulo nuevo está por comenzar, un capítulo donde la vida nos seguirá enseñando que podemos ser mejores pero que juntos somos invencibles. Sigamos caminando de la mano, luchando por nuestra familia y nuestro futuro que hoy, es estar juntos”, compartió el cantante de cumbia en sus redes.