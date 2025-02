La presentadora de televisión Karla Tarazona sorprendió al confirmar que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor con Christian Domínguez. A pesar de los escándalos de infidelidad que marcaron su relación en el pasado, la conductora afirmó que ha aprendido de sus experiencias y que hoy confía en su pareja.

En una entrevista para Radio Panamericana, la también locutora aseguró que su relación atraviesa un buen momento y que ambos están comprometidos en hacer que funcione. Además, reveló que el cantante de cumbia le pidió matrimonio en público, emocionándola con sus palabras.

Karla Tarazona confía en Christian Domínguez y defiende su relación

Luego de una separación mediática, Karla Tarazona ha decidido volver con Christian Domínguez y lo hace con plena convicción. La conductora reconoció que su pareja tiene un historial de infidelidades, pero enfatizó que es una decisión personal en la que asume las consecuencias.“Espero que las cosas se tengan que hacer como se tienen que hacer, los golpes de la vida hacen madurar a las personas. Creo en las segundas oportunidades”, confesó la conductora de 'Préndete'.

"Las acciones de otros no puedo manejar, pero sí las mías. Si como adulta decido dar una oportunidad y creer, asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar", declaró la presentadora. Hasta el momento, aseguró que la relación avanza de manera estable y que ambos están enfocados en construir un futuro juntos.

¿Cuándo y dónde será la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Aunque Karla Tarazona y Christian Domínguez aún no han dado una fecha exacta para su matrimonio, sí dejó en claro que le gustaría una boda en un destino especial."Me gustaría casarme muy lejos, en una playa. Siempre me han gustado. Fecha en mente, no tengo, pero tendría que ser en mis vacaciones", reveló Tarazona.

El reciente viaje que la pareja realizó a Panamá habría sido clave en su reconciliación, ya que lo describió como una experiencia "mágica". Por ahora, la pareja sigue disfrutando de su relación mientras sus seguidores están atentos a cualquier novedad sobre su boda.