El matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando comentarios, especialmente luego de que se revelara que el chico reality tuvo que bautizarse antes de la ceremonia. Durante el programa 'Mande quien mande', Mario Hart opinó que la decisión de Palao no fue espontánea, sino que habría ocurrido por insistencia de su futura esposa.

Sin embargo, la modelo y empresaria no tardó en responderle EN VIVO. Lejos de aceptar la versión del piloto de autos, Baigorria afirmó que Said Palao tomó esta decisión sin presiones y en el momento que consideró oportuno. Además, dejó en claro que su relación es sólida y basada en el respeto mutuo.

Alejandra Baigorria confronta a Mario Hart EN VIVO

Durante la emisión de 'Mande quien mande', el tema del bautizo de Said Palao salió a la luz cuando se mencionaron los preparativos de su boda con Alejandra Baigorria. En ese momento, Mario Hart lanzó un comentario que generó polémica. "Si el chibolo no se bautizó por presión de sus padres, lo tuvo que hacer por presión de Alejandra", afirmó el exchico reality, insinuando que la empresaria habría acelerado el proceso para poder concretar la ceremonia religiosa lo antes posible.

Ante esto, la también influencer no dudó en responderle en vivo, negando las acusaciones y explicando cómo se dio la decisión de su pareja. "Todo el mundo piensa que tengo a Said en mi casa con una metralleta, diciéndole ‘te casas, te bautizas’, pero no es así", declaró.

Baigorria enfatizó que Palao siempre ha tomado sus propias decisiones y que su relación no está basada en imposiciones. "Por mí, yo me hubiera casado hace rato, pero él se tomó su tiempo. Me dijo: ‘Te voy a decir te amo cuando lo sienta, te voy a pedir la mano cuando lo sienta’. Yo estoy tranquila porque sé que es el momento y sé que Said está enamorado", sentenció la empresaria.