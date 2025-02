Jefferson Farfán volvió a dar de qué hablar en su podcast 'Enfocados', donde, junto a Roberto Guizasola, tuvieron como invitado a Yaco Eskenazi. La grabación de este episodio se realizó en KM40, el centro comercial de la popular 'Foquita', y giró en torno a temas personales, deportivos y de la farándula.

En medio de una dinámica en la que Eskenazi debía elegir entre distintas figuras del espectáculo y el deporte, surgió un momento inesperado cuando se mencionó a Mario Hart. La reacción de Farfán ante el nombre del exchico reality generó carcajadas y se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Mario Hart?

El momento se dio cuando Guizasola preguntó a Yaco Eskenazi si prefería a Mario Hart o a otro personaje. Antes de que el conductor pudiera responder, Jefferson Farfán intervino con una contundente opinión sobre la faceta musical de Hart: "No seas malo, ese no canta ni mier..., no seas malo, pues", lo que desató la risa de sus compañeros.

A pesar de las risas, Eskenazi y Guizasola intentaron defender a Hart. Sin embargo, la 'Foquita' mantuvo su postura, agregando: "No seas malo, pues hermano, el huev... a la gente, no canta ni mier...". Acto seguido, intentó suavizar su comentario con un mensaje directo al propio Hart: "Todo chévere, Mario".

Jefferson Farfán reconoce otro talento en Mario Hart

Aunque fue tajante sobre el talento musical de Hart, Farfán reconoció que el expiloto sí destaca en otro ámbito. "Pero sabes qué, él hace bien la vaina del rally, manejar carros, claro hermano, eso es lo de él", dijo. Ante esto, Guizasola mencionó que Hart "la pegó hace tiempo" con su música, pero Farfán no estuvo de acuerdo y respondió: "No, lo del César es lo del César".

Para darle un giro cómico a la conversación, Yaco Eskenazi comenzó a cantar 'Yo no fui', la canción más conocida de Mario Hart. Farfán y Guizasola se sumaron entre risas. "¿No has bailado acaso esta?", preguntó el exchico reality, a lo que Farfán respondió con ironía: "Dos vistas nomás tiene, este tema nomás. No seas malo, hermano (...) en el canto, él sabe que no está pues". Su compañero de conducción insistió en que el tema fue popular, pero la conversación continuó sin mayor polémica, manteniendo el tono ligero del programa.