Jefferson Farfán y Mario Hart protagonizaron este fin de semana un intercambio de comentarios cargados de ironía en redes sociales. La controversia surgió luego que el exfutbolista peruano cuestionara públicamente la calidad artística del piloto de carreras, quien también ejerce como cantante desde hace varios años.

El conductor de televisión y corredor de rally, Mario Hart, decidió reaccionar con contundencia tras las declaraciones hechas por Farfán en el podcast 'Enfocados'. El esposo de Korina Rivadeneira recurrió rápidamente a su cuenta oficial de Instagram, mostrando cifras reales de visualizaciones en YouTube, con el objetivo de defender su faceta como cantante y contrarrestar las críticas recibidas.

Mario Hart contra Jefferson Farfán tras 'minimizarlo'

La polémica entre Mario Hart y Jefferson Farfán se desató luego que el futbolista asegurara con ironía en su podcast 'Enfocados', transmitido en YouTube, que el exchico reality "no canta ni m...". Tras enterarse, el ahora conductor de América TV no tardó en manifestar su incomodidad con humor, publicando en sus historias de Instagram un mensaje dirigido al exjugador: “Uno tranquilito en el sauna y… ¿qué fue mano? Jefferson Farfán. ¿Ya te olvidaste cuando me pedías que vaya a cantar al búnker?”, añadió con un emoji de carcajadas.

Mario Hart.

Asimismo, Hart publicó en Instagram capturas de pantalla que reflejaban el número exacto de visualizaciones en YouTube que alcanzaron algunas de sus canciones, comparándolas con las cifras obtenidas por el podcast que conduce Farfán junto a Roberto Guizasola. “Este malcriado... 2 vistas dice. Te quiero negrito”, indicó el piloto de autos con tono divertido pero directo.

¿Qué había dicho Jefferson Farfán sobre la carrera musical de Mario Hart?

En la edición más reciente del podcast 'Enfocados TV', Jefferson Farfán conversó con el conductor y actor Yaco Eskenazi sobre diversos temas de actualidad. En cierto punto de la conversación surgió el nombre de Mario Hart, y el exseleccionado nacional aprovechó el momento para opinar de forma burlesca sobre la carrera musical del exparticipante del programa 'Esto es guerra'.

Con expresiones contundentes, Jefferson Farfán manifestó en reiteradas oportunidades que el piloto de rally no posee cualidades para el canto. “No seas malo, ese no canta ni m… no seas malo, hermano, él sabe que no está para eso”, señaló 'Jeffry' durante la transmisión en YouTube. Además, al mencionar específicamente una canción de Hart llamada 'Yo no fui', comentó entre risas que el tema musical apenas tenía "dos vistas".

Por otro lado, Farfán admitió públicamente que Mario Hart sí cuenta con talento en otras áreas, reconociendo que su verdadera fortaleza está en las competencias automovilísticas. “Él hace bien lo del rally, manejar carros; eso sí es lo suyo. Al César lo que es del César”, sentenció.