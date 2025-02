Desde que Milett Figueroa fue presentada como la nueva conductora de 'América hoy' el pasado lunes, ha generado gran expectativa entre los televidentes. Sin embargo, su llegada al programa no ha estado exenta de momentos tensos, especialmente con Janet Barboza, con quien ha protagonizado varios intercambios en vivo.

El más reciente ocurrió en la edición del 13 de febrero, cuando el equipo presentaba una nota sobre Jessica Newton y su opinión acerca de si Milett podría participar nuevamente en el Miss Perú. En ese momento, Barboza lanzó un comentario irónico que desató la reacción de Figueroa, quien esta vez no dudó en poner límites.

Milett Figueroa responde a los comentarios de Janet Barboza

Mientras presentaban la nota, Janet Barboza insinuó que la directora del Miss Perú podría haber "bajado el dedo" a Milett Figueroa en una posible participación en el certamen. "Fuimos por ella y le preguntamos: ‘Jessica, ¿tú crees que Milett está aún para el Miss Perú?’ y ella, atención, Milett Figueroa… ¿qué creen? (risas)", comentó Barboza, desatando tensión en el set.

Ante esto, Figueroa no se quedó callada y le respondió tajante: "¿Por qué la risa malvada, compañera?". Ethel Pozo intentó calmar la situación asegurando que Milett tenía todo el perfil para Miss Universo, pero fue interrumpida nuevamente por Janet, quien señaló que su compañera estaba "muy a la defensiva".

Sin dudarlo, Milett dejó en claro su postura: "Sí, sí, voy a empezar a poner límites desde ya. Porque ya el primer día buena, el segundo día buena, el tercer día ya no. Hoy me levanté de mal humor, no estoy soportando, no estaría soportando".

Janet Barboza, lejos de bajar el tono, lanzó otra indirecta: "Necesitamos que la cuarta conductora traiga contenido y no vemos nada", a lo que Milett respondió de inmediato: "Tienen contenido, bastante". Finalmente, Ethel Pozo decidió intervenir y dar paso a la nota de Jessica Newton, cerrando el tenso momento en vivo.