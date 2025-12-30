HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

Las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo 2026 con Jhan Sandoval | #LR

Espectáculos

Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

Influencer Samahara Lobatón viene rematando a precios insólitos las prendas que usaron sus tres hijos, fruto de sus relaciones con Youna y Brian Torres. 

Samahara Lobatón puso a la venta la ropa que sus tres hijos ya no usarán. Foto: Composición LR/Instagram.
Samahara Lobatón puso a la venta la ropa que sus tres hijos ya no usarán. Foto: Composición LR/Instagram.

Samahara Lobatón decidió ‘tirar la casa por la ventana’ al rematar la ropa usada de sus hijas a precios desde los S/5. La influencer compartió en redes sociales imágenes de pantalones, chompas, pijamas, blusitas y otras prendas, tanto de la niña que tuvo con Youna como de los pequeños fruto de su relación con Bryan Torres.

“Quien yapea primero se lo lleva”, colocó en sus historias de Instagram la hija de Melissa Klug, dando a entender que la ofertas serían muy disputadas entre sus seguidoras.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: 'Lista para ser transferida'

lr.pe

Samahara Lobatón vende la ropa de sus hijas por S/5

A sus 24 años, Samahara Lobatón ha demostrado ser una mujer de negocios. No deja nada al azar y, está vez, decidió rematar la ropa usada de sus tres hijos a precios accesibles. Por ejemplo, puso a la venta tres chalecos de su hija mayor Xianna por S/15, señalando que dos de ellos ya habían sido vendidos. También ofreció jeans de la menor a S/40 y pijamas de micropolar a S/15.

Asimismo, anunció la venta de prendas de Asael, su hijo menor. “Chicas, paso clóset, sale ropa de recién nacido de Asael”, escribió Samahara, precisando que, una vez realizado el yape con el precio pactado, las compradoras pueden recoger las prendas en su departamento en Surco o solicitar envió por delivery. “Envíos por Shalom. Recojo en Surco o envió por Indriver. Quien yapea primero se lo lleva”, agregó la influencer.

Entre los artículos más ofertados se encontraba un conjunto de la marca Nike a S/20, bodys de manga larga para recién nacido a S/10 y pantalones desde los S/5, demostrando así la utilización de las redes sociales para generar ingresos con ropa que sus hijos ya no usarán más.

PUEDES VER: Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: 'Ella había roto una familia'

lr.pe

Samahara Lobatón pone a la venta cuenta de Instagram con miles de seguidores

Samahara Lobatón no solo piensa en vender la ropa usada de sus hijos, sino también en vender su cuenta oficial de Instagram, que, según ella, cuenta con miles de seguidores. La influencer no reveló el precio final y pidió a los interesados que se comuniquen con ella por mensaje privado.

“(Los seguidores) son reales, no son bots. Está lista para ser transferida, empiecen año nuevo con su emprendimiento”. En anteriores ocasiones, la hija de Melissa Klug ya había puesto a la venta otra cuenta de Instagram con 80,000 seguidores por S/4.500.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: “Fue una de las noticias más duras”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: “Fue una de las noticias más duras”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la modelo que se robó el corazón de Liliana Castro Mannarelli?

¿Quién es Malory Vargas, la modelo que se robó el corazón de Liliana Castro Mannarelli?

LEER MÁS
Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

LEER MÁS
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero

El actor Adolfo Chuiman confirma que no regresará a ‘Al fondo hay sitio’ por desgaste personal: ''Ya no soportaba de algunas cosas''

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Espectáculos

El actor Adolfo Chuiman confirma que no regresará a ‘Al fondo hay sitio’ por desgaste personal: ''Ya no soportaba de algunas cosas''

Arturo Álvarez asegura que reconciliación Carlos Álvarez es real: “Seguimos caminando juntos”

Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025