Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

Samahara Lobatón puso a la venta la ropa que sus tres hijos ya no usarán. Foto: Composición LR/Instagram.

Samahara Lobatón decidió ‘tirar la casa por la ventana’ al rematar la ropa usada de sus hijas a precios desde los S/5. La influencer compartió en redes sociales imágenes de pantalones, chompas, pijamas, blusitas y otras prendas, tanto de la niña que tuvo con Youna como de los pequeños fruto de su relación con Bryan Torres.

“Quien yapea primero se lo lleva”, colocó en sus historias de Instagram la hija de Melissa Klug, dando a entender que la ofertas serían muy disputadas entre sus seguidoras.

Samahara Lobatón vende la ropa de sus hijas por S/5

A sus 24 años, Samahara Lobatón ha demostrado ser una mujer de negocios. No deja nada al azar y, está vez, decidió rematar la ropa usada de sus tres hijos a precios accesibles. Por ejemplo, puso a la venta tres chalecos de su hija mayor Xianna por S/15, señalando que dos de ellos ya habían sido vendidos. También ofreció jeans de la menor a S/40 y pijamas de micropolar a S/15.

Asimismo, anunció la venta de prendas de Asael, su hijo menor. “Chicas, paso clóset, sale ropa de recién nacido de Asael”, escribió Samahara, precisando que, una vez realizado el yape con el precio pactado, las compradoras pueden recoger las prendas en su departamento en Surco o solicitar envió por delivery. “Envíos por Shalom. Recojo en Surco o envió por Indriver. Quien yapea primero se lo lleva”, agregó la influencer.

Entre los artículos más ofertados se encontraba un conjunto de la marca Nike a S/20, bodys de manga larga para recién nacido a S/10 y pantalones desde los S/5, demostrando así la utilización de las redes sociales para generar ingresos con ropa que sus hijos ya no usarán más.

Samahara Lobatón pone a la venta cuenta de Instagram con miles de seguidores

Samahara Lobatón no solo piensa en vender la ropa usada de sus hijos, sino también en vender su cuenta oficial de Instagram, que, según ella, cuenta con miles de seguidores. La influencer no reveló el precio final y pidió a los interesados que se comuniquen con ella por mensaje privado.

“(Los seguidores) son reales, no son bots. Está lista para ser transferida, empiecen año nuevo con su emprendimiento”. En anteriores ocasiones, la hija de Melissa Klug ya había puesto a la venta otra cuenta de Instagram con 80,000 seguidores por S/4.500.